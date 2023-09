Investissement de 300 millions $: l'Institut de cardiologie renouvelé

Le ministère de la Santé a investi 300 millions de dollars dans l’Institut de cardiologie de Montréal. Après cinq ans de travaux, les nouvelles unités sont officiellement inaugurées lundi.

Aux urgences, on comptabilise plus de 20 000 visites annuelles, 8 000 hospitalisations et 100 000 visites en services ambulatoires, d’où l’importance de remettre à neuf cet Institut.

La superficie de l’établissement a presque «doublé», précise la présidente-directrice générale de l’Institut de cardiologie de Montréal, Mélanie La Couture. «On est passé de 43 000 m2 à 70 000 m2. Le but c’était agrandissement et modernisation de nos installations. L’objectif est d’offrir aux patients des soins ultraspécialisés à la fine pointe de la technologie», explique-t-elle.

Le projet consiste à changer l’ambiance dans l’Institut, une façon que les patients et les visiteurs se sentent «calmes» et en «sécurité».

Salles d’attente «plus vastes», des patients séparés selon sa condition, une «vue en tout temps» sur les patients dans la salle de triage... La chef des urgences à l’Institut de cardiologie de Montréal, Dre Julie Sirois, indique que les changements des installations aux urgences sont positifs.

Le Dr François Marquis discutait de l'importance de la rénovation de nos hôpitaux au micro de Benoit Dutrizac via QUB radio :

«Urgence de haute qualité»

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, présent à l’inauguration, a rendu hommage à ses collègues qui ont travaillé fort dans ce projet.

«C’est important de dépolitiser ces annonces-là. Le travail qui a été fait par les précédents gouvernements et par tout le personnel fait aujourd’hui qu’on a un Institut de cardiologie avec une urgence de très haute qualité», a-t-il annoncé.

