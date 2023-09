Le REM veut réduire «de trois à 10 fois» le bruit qu’il émet

Le Réseau express métropolitain (REM) annonce des mesures pour atténuer «de trois à dix fois» le bruit qu’il émet, après que de nombreux riverains l’eurent décrié depuis sa mise en service.

À partir de la mi-août et jusqu’à la fin décembre, des équipes procèderont à des ajustements aux roues et aux rails du REM afin de «réduire le bruit à la source», a indiqué Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra.

Ce dernier a présenté lundi matin les résultats d’une analyse du bruit émis par le REM, qui conclut que les nuisances sonores sont plus importantes que ce qui avait été anticipé lors de la construction du projet.

Le REM devra interrompre son service à 22h pendant ces deux mois pour laisser place aux travaux durant le soir et la nuit.

Les ajustements, qui comprennent du meulage acoustique et la pose d’absorbeurs dynamiques sur les rails, permettront de réduire le bruit de chaque passage de cinq à 10 décibels. «C’est trois à cinq fois moins de bruit émis» qu’actuellement, a précisé M. Arbaud.

La construction de nouveaux murs anti-bruit ont été écartés par CDPQ Infra, car ils seraient peu efficaces pour contrecarrer les nuisances sonores vécues dans des quartiers où des riverains vivent dans des tours.

