«L’objectif ultime»: compléter 100 marathons

Une Montréalaise qui a couru le Marathon Beneva de Montréal ce week-end porte l’ambitieux objectif de compléter 100 marathons dans sa vie.

Dimanche dernier, Julie Thibault a terminé son 17e exploit en 3h18, se positionnant en tête chez les femmes dans la catégorie d’âge 30-39 ans et 8e au classement général chez les femmes.

Son «objectif ultime», qu’elle qualifie de «légèrement démesuré» lui permet «de rester motivée», a-t-elle affirmé à TVA Nouvelles.

La trentenaire affirme avoir réussi son premier trajet de 42,2 km en 2015, alors qu’elle pratiquait la course à pied depuis environ cinq ans.

Elle dit avoir découvert cette passion lorsqu’elle était à l’université.

À l’époque, «je courais juste de temps en temps, de courtes distances».

«J’ai décidé de m’inscrire au demi-marathon», qu’elle a complété pour une première fois en 2010.

Selon l’athlète, la course est un sport qui demeure accessible aux apprentis, pourvu que ceux-ci se munissent d’un plan d’entraînement et «pas besoin de payer pour ça, il y en a de très bons en ligne!»

Sa plus grande fierté reste sa «première fois au marathon de Boston en 2019 parce qu’il faut se qualifier pour le faire. Je me suis donnée corps et âme et fourni beaucoup d’effort. C’est mythique Boston, c’est effervescent, tous les yeux sont rivés sur le marathon, toute la ville arbore les couleurs du marathon».

«La ville vit le week-end du marathon intensément», dit-elle.

«Le parcours était difficile, j’ai particulièrement aimé les montées et descentes. Ça représente un défi. Ça m’a rendue tellement fière parce que c’était difficile», se rappelle-t-elle.