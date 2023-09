Maladies cognitives: une technologie pour suivre les mouvements des yeux sur un iPad

Les mouvements des yeux contiennent énormément d’informations au point où il serait possible de détecter l’apparition de maladies cognitives simplement en les étudiant.

Le développement d’une technologie par le docteur Étienne de Villers-Sidani, un neurologue de Montréal, permettrait de la faire en utilisant un simple appareil portable, comme un iPad.

Les patients doivent, une fois par semaine, effectuer un test à la maison, qui permet de constater l’apparition de la maladie, ou d’en suivre l’évolution.

«Les yeux contiennent énormément d’informations par rapport à la santé du cerveau», explique le Dr Étienne de Villers-Sidani, en entrevue sur LCN.

«On ne se rend pas compte, mais on fait toutes sortes de mouvements avec nos yeux qui en disent long sur la santé du cerveau. Et sur l’intégrité aussi des systèmes qui contrôlent nos mouvements, non seulement des yeux, mais aussi de nos membres.»

Ainsi, plusieurs «indices» peuvent être détectés avec la caméra d’un appareil mobile.

«C’est ce qu’on a développé. C’est une technologie pour extraire ces petites subtilités-là, qu’on a dans les mouvements de nos yeux et basés sur 50 ans de littérature qui démontrent que les yeux sont très puissants à nous informer sur la santé du cerveau», ajoute le neurologue.

Sur un iPad

Ainsi, des patients qui sont à risque de développer des maladies comme l’Alzheimer, le Parkinson ou la sclérose en plaques peuvent être suivis grâce à des appareils à la maison, comme un iPad.

«Vu les problèmes qu’il y a en ce moment au niveau de l’accès des soins pour voir un neurologue... Je suis neurologue cognitif et des patients viennent de très loin pour me voir.»

Mais l’idée n’est pas de remplacer les neurologues, plutôt suivre la progression de la maladie, ce qui est même très difficile à faire pour les médecins spécialistes.

«Parfois, ça peut prendre des années avant qu’on se convainc qu’il y a une progression dans la maladie. Les scans du cerveau comme une résonance magnétique ou une prise de sang ne donnent pas cette information-là.»

De pouvoir bien suivre l’évolution de la maladie permet notamment d’ajuster la médication en conséquence. Par ailleurs, les patients peuvent être suivis de cette manière en télémédecine.

Les mouvements qui peuvent être signes de maladies cognitives ne sont toutefois pas perceptibles à «l’œil nu» précise le Dr Étienne de Villers-Sidani, mais à l’aide de sa technologie.

Une approbation de Santé Canada est attendue d’ici la fin de l’année.

