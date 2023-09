Matchs préparatoires: c’est un départ pour le CH

Après une attente de plusieurs mois, les partisans du Canadien auront droit lundi à un premier affrontement mettant aux prises leurs favoris à une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), puisque le Tricolore accueillera les Devils du New Jersey pour amorcer le calendrier préparatoire.

Il s’agira du premier de quatre duels consécutifs à la maison pour le CH cette semaine. Ayant rempli les gradins du Centre Bell dimanche après-midi pour le traditionnel match intraéquipe opposant les Rouges aux Blancs, les amateurs pourront s’exécuter de nouveau pendant que certains jeunes de l’organisation tenteront d’impressionner l’état-major de l’organisation.

Voyez les commentaires Martin St-Louis ci-dessus.

L’entraîneur-chef Martin St-Louis enverra Juraj Slafkovsky au sein du premier trio, en compagnie d’Alex Newhook et de Josh Anderson. La deuxième ligne sera formée de Joshua Roy, Owen Beck et Jesse Ylönen. À l’arrière, David Reinbacher et Kaiden Guhle constitueront un duo. Logan Mailloux se retrouvera aux côtés de Jordan Harris. Le gardien Samuel Montembeault amorcera la partie et Jakub Dobes sera en uniforme.

La veille, le club a retranché quatre joueurs, soit Quentin Miller (Québec), Jan Spunar (Portland), Florian Xhekaj (Hamilton) et Cédrick Guindon (Owen Sound), qui se rapporteront à leur équipe junior.

Dans le camp des Devils, il faut s’attendre à la présence de plusieurs noms inconnus, car un autre groupe de l’équipe accueillera les Flyers de Philadelphie au même moment. Cependant, la première unité d'avantage numérique sera à surveiller, avec entre autres la présence de l'ancien du Canadien Tyler Toffoli et de l'attaquant Jack Hughes. Dawson Mercer ainsi que les arrières Simon Nemec et Nolan Foote en feront également partie. Akira Schmid défendra le filet lors des deux premières périodes avant de céder sa place à Keith Kinkaid.

Le CH se frottera également aux Sénateurs d’Ottawa, mercredi, ainsi qu’aux Maple Leafs de Toronto, vendredi et samedi.

Formation du CH

Juraj Slafkovsky - Alex Newhook - Josh Anderson

Joshua Roy - Owen Beck - Jesse Ylönen

Michael Pezzetta - Mitchell Stephens - Sean Farrell

Xavier Simoneau - Lucas Condotta - Nathan Légaré

David Reinbacher - Kaiden Guhle

Arber Xhekaj - Justin Barron

Jordan Harris - Logan Mailloux

Samuel Montembeault

Jakub Dobes

Voici les commentaires d'avant-match de Juraj Slafkovsky :

