Mélanie Maynard avoue avoir peur d'être atteinte d'Alzheimer, comme sa mère

Lors de son récent passage dans le balado Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette, Mélanie Maynard a ouvert son cœur en partageant divers aspects de sa vie.

L'animatrice de l'émission Sucré Salé, qui s'est accordée des vacances bien méritées en Grèce dès la fin du tournage de l'émission estivale, a évoqué avec émotion la santé de sa mère, qui lutte contre la maladie d'Alzheimer depuis de nombreuses années.

Ouvre ton jeu / Capture d'écran

Elle évoque la triste réalité de cette maladie en affirmant que sa mère ne la reconnait plus :

«Elle me reconnait quand les gens parlent de moi. Quand je vais au CHSLD, puis les gens vont faire : “Hey, je t'ai vue à la télé”. Puis elle dit : “Mélanie Maynard, mais c'est ma fille, c'est ma fille!” [...] Ou si elle a des revues où c'est moi dessus, elle sait que c'est sa fille. Mais jamais quand je suis à côté d'elle», a-t-elle révélé à Marie-Claude qui renchérit en lui demandant ce que ça lui fait.

«Malheureusement on s'habitue à ça [...] Ça a été tellement graduel [...] Elle a vraiment eu toutes les étapes. Au début, elle pensait qu'elle se faisait voler. Ensuite, à devenir un peu agressive, elle nous obstinait [...], elle disait qu'on venait y voler du fromage Single dans son appartement la nuit. Elle comptait ses rouleaux de papier de toilette. Fait qu'on a pu rire des étapes un peu. Puis, il y avait la période qu'elle savait qu'elle perdait la mémoire, fait qu'on avait des petits bouts de lucidité [...], mais là c'est juste triste», a-t-elle ajouté.

Ouvre ton jeu / Capture d'écran

«Ça me fait plus peur que de que de profiter [...] Avec les hormones, je perds la mémoire. Là, j'ai vraiment plus de difficultés. Je cherche plus mes mots, tout ça. [...] Je vais voir un article sur l’Alzheimer et je vais faire : Est-ce que c’est un des symptômes? J'ai-tu commencé?” [Parce qu’il] y en a énormément dans ma famille aussi. Fait que non, c'est plus je ne pense pas que ça me fait plus profiter, ça me fait plus faire : “Oh my God, le drapeau rouge est là.”»

Ouvre ton jeu / Capture d'écran

Elle a également révélé sa propre appréhension face à cette maladie, une préoccupation profonde en raison de nombreuses personnes de sa famille qui en sont affectées.

Ouvre ton jeu / Capture d'écran

Malgré ces défis, Mélanie Maynard, que l'on peut également voir coanimer Les Enfants de la Télé aux côtés d'André Robitaille, continue de rayonner avec son sourire légendaire face à cette situation difficile.

Nous trouvons son attitude inspirante et tenons à la remercier pour la générosité de ses paroles.

Voyez l'épisode complet de Mélanie Maynard à Ouvre ton coeur:

