Mission accomplie à l'aéroport de La Tuque

La piste d'atterrissage de l'aéroport de La Tuque a été entièrement rénovée. Le projet de 9,3 M$ permet désormais aux avions-hôpitaux d'y atterrir, ce qu'ils ne pouvaient plus faire depuis 25 ans en raison des nombreuses fissures.

La députée de Laviolette-Saint-Mauricie Marie-Louise Tardif a rappelé que le territoire de la Ville de La Tuque est immense.

«C'est essentiel de pouvoir aller vite, a-t-elle dit. Et il y a des services que nous n'avons pas à La Tuque, qui sont desservis par Shawinigan ou encore Montréal et Québec. On sauve un temps énorme et on s'assure qu'il n'y a pas de découverture d'ambulance aussi. Donc l'avion médical, c'est un plus extraordinaire pour la sécurité des gens.»

Après 12 semaines de travaux, la piste répond désormais aux exigences de l'aviation moderne.

«Avant, on sentait la piste quand on atterrissait, ça cognait dur. Ce n’est plus la même chose», a indiqué le directeur de l’aéroport Claude Hamel. La subvention de 8 M$ de Québec a permis au projet de se concrétiser.

Le maire de La Tuque, Luc Martel, soutient que son équipe a travaillé fort.

«On a l'industrie minière qui est arrivée par chez nous. On a l'industrie forestière très active dans la région. Avec un outil de développement de même, c'est un plus pour la région », a-t-il souligné.

Lors de la réfection de la piste, un maximum de matériaux a été récupéré sur place, afin de donner une valeur environnementale au projet, comme l’a mentionné le directeur au service technique de la Ville de La Tuque, Guillaume Dontigny.

«On a travaillé à incorporer des pierres dans la fondation au lieu de la remplacer, a-t-il signalé. On a travaillé à amender. Ça nous a permis d’éviter de faire beaucoup de transport de camionnage.»

La sécurité sur la piste s'en trouve améliorée, notamment grâce à l'ajout d'une station météo et d'éclairage à la DEL. D'autres travaux sont à venir l'été prochain pour le remplacement des réservoirs et des cabinets d'essence.

Le directeur de l'aéroport prévoit une augmentation du nombre de mouvements par année.

«Actuellement on est à 3500, a-t-il fait savoir. Quand j'ai commencé, on était à 200 mouvements par année. Avec la rénovation de la piste, je prévois qu'on monte à 5000. Le développement commercial et l'aérotourisme qui est grandissant.»

La Ville de La Tuque considère que l'investissement permet d'assurer la longévité de la piste pour au moins les 25 prochaines années. La dernière rénovation majeure remontait à 1989.