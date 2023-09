«Pendant des semaines en CHSLD, je regrettais» - Laurent Duvernay-Tardif

Laurent Duvernay-Tardif est serein avec sa décision de se retirer du football, mais il avoue que d'avoir renoncé à la saison 2020 pour prêter mains fortes dans un CHSLD durant la pandémie lui a nui sur le plan sportif.

«Pendant plusieurs semaines quand j'étais en CHSLD , je regrettais», a avoué le nouveau retraité du football en entrevue à l'émission JiC, lundi, sur les ondes de TVA Sports. «Je faisais des quarts de travail de soir et je voyais les Chiefs à la télé dans les chambres de mes patients. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là?»

Après avoir mis sa carrière de garde sur pause pendant un an, l'ancien des Redmens de McGill a été contraint d'accepter une transaction pour obtenir une autre chance sur le terrain, passant des Chiefs de Kansas City aux Jets de New York, non sans peine.

Écoutez l'entrevue avec Laurent Duvernay-Tardif à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio :

«Je savais qu'il y avait de fortes chances que l'équipe passe à un autre appel et c'est ce qui est arrivé», a-t-il expliqué.

«J'avais une clause de non-échange, donc je pouvais décider de ne pas accepter une transaction. Ç'a été la décision la plus difficile de ma carrière d'un point de vue sportif. Est-ce que j'accepte un échange pour jouer au football ou j'accepte de rester à Kansas City pour gagner un Superbowl?»

Et les Alouettes?

Même si plusieurs auraient aimé voir le natif de Mont-Saint-Hilaire enfiler l'uniforme des Alouettes après sa carrière dans la NFL, Laurent Duvernay-Tardif n'y a pas songé longuement.

«Le football canadien est un sport différent du football américain. Je regarde le football canadien et je ne comprends même pas! Pourtant, j'y ai déjà joué, mais ça fait déjà neuf ans de ça. C'est réapprendre un autre sport. C'était juste le temps pour moi de tourner la page du football.»

Voyez l'entrevue complète de Laurent Duvernay-Tardif dans la vidéo ci-dessus.