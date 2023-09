Près de 1100 emplois vacants dans le secteur manufacturier dans l’Est-du-Québec

Plus de 21 000 emplois sont vacants dans la province dans le secteur manufacturier. Dans l'Est-du-Québec, la situation freine le développement de certaines entreprises où 1080 travailleurs sont recherchés.

Selon Statistique Canada, 695 postes sont vacants dans l’industrie manufacturière, 75 postes en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 310 postes sont vacants sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec.

Le manque de main-d'œuvre freine le développement de plusieurs entreprises manufacturières de la région. Certaines doivent même refuser des contrats.

« Lorsqu’on manque de travailleurs en quantité et en qualité, bien, ça fait en sorte qu’on doit refuser des contrats, qu’on va ralentir la cadence. Certaines entreprises vont même fermer des quarts de travail», explique la présidente-directrice générale de Manufacturiers & Exportateurs du Québec, Véronique Proulx.

Manufacturier et Exportateurs du Québec réitère l'importance de mieux planifier la politique migratoire du Québec. L'organisation a participé la semaine dernière aux consultations pluriannuelles sur l'immigration 2024-2027.

«La régionalisation de l’immigration, c’est vraiment important. On a des manufacturiers partout en région qui peinent à trouver des travailleurs. Et c’est pourquoi, on dit au gouvernement du Québec, les manufacturiers accueillent de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires, donc des gens qui viennent sur des visas de deux ans ou de trois ans, il faut leur faciliter l’accès à l’immigration permanente. Ils sont en région, ils sont intégrés, ils font de la francisation», ajoute Mme Proulx.

Les pertes de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier sont évaluées à 7 milliards de dollars.