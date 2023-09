Un policier arrêté pour avoir illégalement fait incarcérer son ex-conjointe

Un policier de l'État de Pennsylvanie fait face à des accusations après avoir prétendument violemment détenu son ex-petite amie contre son gré et l'avoir envoyée suivre un programme de traitement de santé mentale sous de fausses allégations, rapporte le New York Post.

Ronald Davis, 37 ans, a été arrêté jeudi pour abus de pouvoir, a déclaré le bureau du procureur du comté de Dauphin.

«Je sais que tu n’es pas folle, je vais m’assurer que tu aies l’air folle», aurait-il dit à sa victime, selon des documents judiciaires publiés par le bureau du procureur.

Sa quête pour faire interner son ex-copine a commencé le 21 août, selon le New York Post. L’homme a demandé de l’aide à un de ses collègues pour faire interner son ex petite-copine, disant qu’elle avait des problèmes de santé mentale, selon un affidavit obtenu par le New York Post.

@francischardo8865

Davis a contacté les responsables du comté avec son compte de messagerie de police et s'est identifié comme un soldat, pour obtenir un mandat après avoir soumis de prétendus textes d'elle dans lesquels elle menaçait de se suicider, selon les documents du tribunal.

Une fois le mandat approuvé, le policier s'est lancé à la poursuite de son ancienne copine et a appelé du renfort pour la faire arrêter.

Davis et son ami ont repéré la victime dans une aire de pique-nique dans une forêt où il l'a plaquée au sol, indique l’affidavit.

«Je n’ai pas besoin d’aide, j’ai plutôt besoin de m’éloigner de toi», peut-on entendre la femme dire alors qu’elle tente de se libérer de l’emprise de son ex-conjoint sur une vidéo filmée par l'homme qui accompagnait Davis.

Alors qu'elle tentait de se libérer, Davis la retient de force et la maintient au sol avec une prise de lutte.

La femme, incarcérée par erreur pendant cinq jours, a été libérée le 26 août et a ensuite été interrogée par la police.

Davis, qui, selon les procureurs, est marié et a une famille, fait face à des accusations d'étranglement, de contention illégale, de séquestration, d’agression, de mise en danger imprudente d'autrui et d'oppression.

Il a été placé en détention provisoire sans caution à la suite d’une mise en accusation jeudi, a indiqué le bureau du procureur.