Une campagne pour mettre fin à la violence envers les arbitres

Des arbitres vivent de la violence au quotidien et les scènes disgracieuses se sont multipliées dans le milieu sportif.

C'est justement pour mettre un terme à cette violence que l'Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie, Excellence sportive Mauricie et le Réseau du sport étudiant de la région lancent la campagne «Pas d'arbitres, Pas de match» et exigent un appel au calme.

«Les arbitres ont un rôle ingrat. Souvent dans l'émotion, dans le feu de l'action, un coup de sifflet et les paroles partent. Mais, ces paroles peuvent choquer, dévaster et décourager un jeune arbitre de vouloir continuer son métier. Si, on n’en prend pas soin, il n’y en aura plus d'arbitres», a dit la directrice générale d’Excellence sportive Mauricie, Marie-Ève Nault.

Les histoires sont nombreuses. Un adulte qui s'est impliqué au flag football a tiré sa révérence après une saison. Il était incapable de subir des paroles humiliantes une fois de plus.

«Il a fait une dizaine de matchs et il est revenu en réunion plus tard. Il a dit : ''même pas le 35$ que je reçois pour un match peut compenser l'humiliation que je peux vivre sur le terrain à me faire crier des noms une heure de temps''», a mentionné le directeur général du Réseau du sport étudiant Mauricie, Sean Cannon.

Les commentaires agressifs, impulsifs et blessants, minent l’environnement de travail des officiels. Cela va même jusqu’à créer un sentiment d'insécurité.

Les capsules vidéo qui seront diffusées sur les réseaux sociaux ont pour but de ramener un climat plus sain dans les estrades et de rappeler aux spectateurs que les officiels méritent le respect.

