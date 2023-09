433 kilos de cocaïne saisis: un réseau international de drogue démantelé au Canada

L’arrestation d’un Ontarien avec 433 kilogrammes de cocaïne en sa possession, il y a un peu plus d’un mois, a mené au démantèlement d’un important réseau de trafiquants de drogue qui opérait à la frontière du Canada.

C’est ce qu’a annoncé mardi matin la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui opérait alors avec le département des enquêtes de la sécurité intérieure des États-Unis.

Ahmed El Kady, 37 ans, a été intercepté le 10 août dernier par les agents américains de Buffalo, qui ont trouvé des liens entre le suspect et le trafic de drogue en Nouvelle-Écosse.

«En collaboration avec la police fédérale de la GRC en Ontario et des partenaires à travers le pays et aux États-Unis, nous avons démantelé un réseau criminel opérant à la frontière du Canada, des États-Unis et dans notre province», a déclaré le surintendant Jason Popik, officier responsable des opérations criminelles de la police fédérale de la GRC en Nouvelle-Écosse.

Selon les autorités américaines, il s’agissait également de la plus grande saisie de cocaïne jamais menée dans l’ouest de l’État de New York.

«Cette enquête et l'extraordinaire saisie de cocaïne ont permis de démanteler une importante organisation criminelle transnationale et une route de la drogue vers la Nouvelle-Écosse», a précisé Matthew Scarpino, agent spécial responsable du département des enquêtes de la sécurité intérieure à Buffalo.

D’autres perquisitions ont été réalisées à la suite de l’arrestation d’El Kady dans les régions de Hamilton et de Niagara en Ontario.

En mai 2023, quatre autres personnes avaient déjà été arrêtées en Nouvelle-Écosse concernant le même réseau de drogue.

«À l'exception d'El Kady, qui est toujours détenu par les États-Unis, toutes les personnes arrêtées ont été remises en liberté et comparaîtront devant le tribunal à une date ultérieure», a précisé la GRC.