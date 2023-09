Agrécole: quand l’agroalimentaire s’invite à l’école

Apprendre à composter ou encore à jardiner, c'est la base diront certains, mais plus on acquiert de bonnes habitudes tôt, plus facile ça devient. C'est d'ailleurs la mission que s'est donnée l'organisme AgrÉcoles, qui veut inculquer ces notions dès l'école primaire.

Depuis trois ans, les élèves de l’école primaire Duvernay à Drummondville participent au programme «L’agroalimentaire s’invite à l’école» de l’organisme AgrÉcoles.

Le programme est enseigné dès la maternelle jusqu'à la sixième année.

Légumes, compostage, jardinage: chaque mois, une thématique différente est abordée pour mieux intégrer l'agroalimentaire à son quotidien, et adopter de saines habitudes de vie.

L'intérêt est là et les bienfaits sont nombreux pour les jeunes. La majorité d'entre eux disent maintenant vouloir cuisiner à la maison ou encore s'approvisionner en produits locaux.

L'agroalimentaire s'invitera, cette année, dans neuf nouvelles écoles du Québec, pour un total de 27.

Ce sont 5 500 jeunes curieux qui en profitent.

Le gouvernement provincial, qui appuyait déjà l’initiative, octroie un million de dollars supplémentaires.