C’est officiel, les NFT ne valent plus rien

Tel un feu de paille, les fameux jetons non fongibles, NFT (non-fungible tokens) qui ont tant fait parler ont perdu tout intérêt et, ce faisant, n’ont plus de valeur.

Ces jetons représentent la propriété d'un actif numérique à caractère unique et servent de certificat d'authenticité. Liés à des objets réels, ils représentent généralement des œuvres numériques par un code d'identification unique et sont stockés sur une chaîne de blocs.

La plupart des NFT, un actif unique stocké sur la chaîne de blocs qui ne peut pas être reproduit, n'ont aucune valeur. Les analystes de cryptomonnaies dappGambl ont déterminé que sur les 73 257 collections totales de NFT qu'ils ont analysées, 69 795 avaient une capitalisation boursière de 0 Ether (ETH, une cryptomonnaie). Autrement dit, 0 $.

Même si l'on considère 8850 collections de NFT de marque, comme CryptoPunks, 18 % d'entre elles ont maintenant un prix plancher de zéro dollar, et 41 % valent entre 5 $ et 100 $, « ce qui peut indiquer un manque de valeur perçue parmi ces actifs numériques », suppose dappGambl.

Des millions de dollars en perte pour beaucoup de gens

Et « la situation pourrait même être plus sombre que ne le suggèrent ces chiffres », poursuit le site d'analyse.

La recherche de dappGambl est déprimante pour beaucoup d’amateurs qui ont été escroqués de millions par divers NFT dans le tourbillon crypto au cours des deux dernières années — y compris un groupe d'amateurs de Logan Paul qui attendent toujours les 1,3 million de dollars qu'il a promis comme compensation pour son jeu CryptoZoo, inexistant et basé sur les NFT.

Renaître comme les vieux disques vinyle !

Plus positivement, les recherches de deepGambl pourraient mettre fin à de futures escroqueries aux NFT en les marquant pour ce qu'elles sont : sans valeur.

Mais, poursuit le site de recherche, « à mesure que le marché mûrit, les NFT sont susceptibles de passer du statut de simples objets de collection à celui d'actifs ayant une utilité et une signification tangibles », suggère dappGambl.

À cette fin, pour résister aux baisses du marché et avoir une valeur durable, les NFT doivent être pertinents d'un point de vue historique (comme des timbres), être de véritables œuvres d'art ou offrir une véritable utilité, écrit dappGambl.

Chose certaine, toute renaissance des NFT ou produit similaire sera à prendre avec des pincettes.

Déjà que la notion d’« art » est interprétée de différentes manières par les amateurs ou les connaisseurs, y a-t-il une demande réelle pour les œuvres d’art ?

Comme dans les galeries, des toiles d’artistes s’envolent comme de petits pains chauds, d’autres accumulent la poussière ou disparaissent des murs. Les produits NFT, eux, n’ont pas su démontrer de véritable valeur. Bon débarras.