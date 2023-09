Coupable d'agression sexuelle, un massothérapeute veut éviter la prison pour ne pas nuire à son travail

Un ex-massothérapeute de l’Outaouais coupable d’agression sexuelle sur une cliente souhaite maintenant éviter la prison. Jean-Bernard Grondin espère plutôt obtenir une peine à purger à domicile. Il a notamment fait cette demande pour ne pas nuire à son travail.

M. Grondin mentionne être à cinq ans de la retraite et qu’un casier judiciaire lui ferait perdre son emploi. Depuis son agression, il a cessé de pratiquer en tant que massothérapeute. Il s’est réorienté dans un autre domaine.

Même s’il a été retrouvé coupable, l’homme refuse toujours aujourd’hui de reconnaître les gestes qu’il a posés en janvier 2021. On parle d’attouchements et de pénétration vaginale. Il n’y a pas eu de relation sexuelle complète.

Les faits se sont passés au domicile de monsieur. C’est à cet endroit qu’il exerçait la massothérapie. Encore aujourd’hui, la plaignante, dont l’identité est protégée, souffre encore. Lundi matin, elle était en larme dans la salle de cour.

Selon la Couronne, l’homme a profité de son statut de professionnel de la santé pour abuser d’une personne vulnérable.

«Toute personne qui va bénéficier de service de massothérapie est vulnérable par sa position sur la table de massage, a martelé Me Andrée-Anne Tremblay, procureure aux poursuites criminelles et pénales. Donc, cette vulnérabilité-là, elle est grande.

TVA NOUVELLES

«On demande à ces professionnels-là de prendre soin de nous, de souvent gérer une problématique qu’on peut avoir. On leur fait confiance et, donc, il y a effectivement un abus de confiance.»

Les demandes faites par les deux parties sont vraiment aux antipodes. La Couronne réclame de 9 à 12 mois de prison ferme. Du côté de la défense, on réclame plutôt une peine de sursis, donc de prison à domicile, pour une période de 18 mois en plus d’une probation de 3 ans et 200 heures de travaux communautaires.

Le juge a pris la décision en délibéré. Elle sera rendue le 9 novembre prochain.

L’avocat de la défense n’a pas voulu commenter à la caméra.



* Avec la collaboration d'Étienne Malouin, TVA Gatineau.