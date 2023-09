Crime organisé : intrigantes recherches dans les Laurentides pour retrouver les restes d’un gangster montréalais

La Sûreté du Québec a entrepris d’intrigantes recherches dans les Laurentides, mardi, dans l’espoir de retrouver les restes d’un membre fondateur d’un gang de rue de Montréal mystérieusement disparu il y a huit ans et demi.

Les plongeurs de la police provinciale scrutent les fonds de la baie Carillon, à Saint-André-d’Argenteuil, en quête de la dépouille de Jean-Raymond Claude, qui a vraisemblablement été victime d’un meurtre en 2015, a appris notre Bureau d’enquête.

Surnommé « Jean-Jean » dans le milieu interlope, Claude est l’un des membres fondateurs des 67, un ancien gang de rue montréalais du quartier Saint-Michel, d’allégeance bleue, qui s’est fait remarquer des policiers parce qu’il était dirigé par le dangereux caïd Ducarme Joseph.

Cousin de Ducarme Joseph

Claude était d’ailleurs le cousin du chef des 67, qui a été assassiné par balles en août 2014, dans le quartier Saint-Michel, lors d’un règlement de compte que la police croit attribuable au clan Rizzuto. Ducarme Joseph avait longtemps été soupçonné d’avoir lui-même abattu Nick Rizzuto Jr., le fils ainé du parrain Vito Rizzuto, en décembre 2009.

Dans des documents judiciaires du projet d’enquête Magot, on y citait des informateurs de police qui déclaraient que Vito Rizzuto rêvait de « faire souffrir » Joseph mais le parrain est décédé des suites d’un cancer huit mois avant que le caïd se fasse cribler de balles.

Proche des Rockers

Jean-Raymond Claude, qui avait attiré l’attention des policiers parce qu’on le disait violent et qu’il gravitait dans l’entourage des Rockers, le plus redoutable club-école des Hells Angels pendant la sanglante guerre des motards ayant fait 165 morts au Québec entre 1994 et 2001, est mystérieusement disparu huit mois après le meurtre de Ducarme Joseph.

Le 2 avril 2015, le « Bleu » de 37 ans s’est rendu au restaurant Boston Pizza du Centropolis de Laval en compagnie de deux autres hommes. Il a ensuite quitté les lieux à bord d’une voiture de marque Volkswagen Jetta, de couleur blanche. On ne l’a jamais revu.

Puis, à l’été 2020, la découverte d’un ossement dans le secteur de Saint-André-d’Argenteuil a relancé l’enquête sur le disparu.

Des analyses d’ADN ont établi qu’il s’agissait du fémur de Jean-Raymond Claude.

Toutefois, les policiers n’avaient aucune idée de l’endroit précis où fouiller afin de trouver le reste de sa dépouille.

Infos d’un tueur à gages?

La situation a cependant changé puisque la SQ a obtenu de nouveaux renseignements permettant de mieux orienter ses recherches et ainsi, de sonder la baie Carillon.

Il serait plausible que ces nouvelles informations puissent provenir de la vaste enquête que la SQ mène depuis plus d’un an avec la police de Montréal avec le concours du tueur à gages Frédérick Silva, qui a consenti à se mettre à table pour aider les autorités à élucider plusieurs dizaines de complots de meurtres liés au crime organisé.

La SQ ne confirme toutefois pas de lien avec l’enquête Silva à ce moment-ci.

Incidemment, la SQ effectuait ses recherches, mardi, non loin d’un commerce de pêche sur glace appartenant à un membre en règle des Hells Angels du chapitre de Montréal, Daniel-André Giroux.

Les policiers avaient mené une perquisition dans ce commerce en février 2018, en soutien au projet d’enquête Objection. Ils avaient alors confisqué plusieurs dizaines de milliers de dollars en argent comptant qui étaient dissimulés dans des cabanes à pêche de location.

Giroux avait été condamné à sept ans d’incarcération à la suite de cette enquête antidrogue mais il a obtenu sa libération d’office plus tôt cette année après avoir purgé les deux tiers de sa peine.