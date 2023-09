Des milliers d'équipements expirés dans les hôpitaux de l'Estrie

Alors qu’ils ont dépassé depuis longtemps leur durée de vie fixée par le ministère de la Santé, des milliers d’équipements médicaux continuent d’être utilisés dans les établissements de santé de l’Estrie.

Le matériel est pourtant admissible à un remplacement payé par Québec.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS compte 250 millions d'équipements médicaux. Chacun a une durée de vie établie par des spécialistes, après quoi ils peuvent être remplacés au frais du ministère de la Santé, via le Plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM).

En consultant le plus récent Plan triennal d'intervention concernant le maintien des actifs du CIUSSS de l'Estrie, il est possible de constater que des milliers d'équipements ont dépassé leur durée de vie fixée par le ministère.

Par exemple, les 126 fauteuils roulants du CHSLD d'Youville ont 27 ans alors que la durée de vie est évaluée à 15. Le lève-patient mobile au CSSS de Memphrémagog, évalué à une utilisation de 15 ans, est encore en service après 38 ans.

«Dans le meilleur des mondes, c’est sûr que de remplacer tous les équipements, lorsqu’ils atteignent leur durée de vie. Par contre, il y a certains types qui sont encore super fiables, sécuritaires et au niveau technologique encore correct pour fonctionner», a expliqué le directeur des ressources informationnelles et des technologies au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Philippe Préville.

Le vieillissement de certains équipements mécaniques affecte peut-être le confort des patients, mais certains peuvent amener plus d'inquiétudes. Comme les cinq ventilateurs en néonatalogie de l’Hôpital Fleurimont qui ont 18 ans, alors que leur durée de vie est fixée à 13 ans.

M. Préville se veut rassurant.

«Oui on pourrait le changer selon le cycle, mais c’est encore bon et sécuritaire. Ça fait partie de la base de notre algorithme et du PCEM.»

Mais des questions se posent sur l'efficacité et la précision de certains appareils, comme un Tomomodensitomètre (CT Scan) à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, qui travaille depuis 15 ans. Sa durée de vie est évaluée à dix ans.

Le docteur Yves Patenaude a siégé pendant une décennie sur le comité provincial d'achats regroupés.

«Je ne comprends pas qu’en Estrie les équipements ne soient pas changés quand ils ont dépassé la durée de vie reconnue par le ministère, a-t-il dit. La technologie évolue tellement vite, ce n’est pas pour rien que le PCEM existe.»

Des instruments servant à faire les colonoscopies à l'hôpital Fleurimont auraient dû également être remplacés il y a plus de six ans.

«Les patients sont en sécurité parce que oui il y a un service qui est donné, mais du point de vue qualité et efficacité, il existe mieux et on ne l’offre pas aux gens de l’Estrie», a déploré le docteur Patenaude.

La direction du CIUSSS admet le retard et assure travailler pour le rattraper.