Des vols internationaux à Saint-Hubert?

L’aéroport de Saint-Hubert a levé la main pour accueillir des vols internationaux, mais le président d’ADM ferme la porte à cette idée.

Cette idée, qui circulait depuis plusieurs années déjà, se fait tranquillement délaisser pour permettre à l’aéroport de se concentrer sur les vols locaux.

D’ailleurs, un nouveau terminal de Porter est en construction à l’aéroport de Saint-Hubert. Le terminal recevra des vols de partout au Canada.

«Toutes les grandes métropoles ont un réseau d’aéroports», explique Simon-Pierre Diamond, vice-président aux Affaires corporatives à l’Aéroport de Saint-Hubert. «On pense qu’on a intérêt, les aéroports autour de Montréal, à travailler ensemble.»

L’aéroport, situé sur la Rive-Sud de Montréal, souhaite avoir une meilleure coordination avec l’aéroport de Montréal.

«On veut présenter notre projet à l’aéroport de Montréal, pour voir comment on peut s’entraider», dit M. Diamond. «On est toujours en attente pour fixer une date de rencontre, mais on a bon espoir qu’on pourra trouver une façon de travailler ensemble.»

Aéroports de Montréal compte sur les revenus tirés des vols étrangers pour soutenir sa croissance et son développement.

«Si on permet l’international et le transfrontalier à Saint-Hubert, essentiellement on revient encore dans la même dynamique de déshabiller Jacques pour habiller Jean», affirme-t-il.