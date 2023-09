Identité de genre: «On ne peut pas endoctriner un enfant à devenir trans»

À la suite de la vague d’inquiétudes et des manifestations de la semaine dernière, le premier ministre François Legault a annoncé jeudi la mise en place d’un comité de sages afin de débattre de la question des identités de genres.

Le débat inquiète particulièrement une mère de quatre enfants dont l’un d’entre eux est trans.

Lynn Buchanan dit craindre un recul des droits de son enfant de 12 ans, attribuant ces tensions à la droite américaine.

Elle s’est confiée à TVA Nouvelles.

«Ça m’a mis en colère et m’a rendu anxieuse parce que ce n’est pas un enjeu ici. C’est un enjeu influencé par la droite américaine. Je suis certaine que les gens ne comprennent pas ce que c’est d’être transgenre. Ils pensent que c’est un choix ou une maladie mentale. Mon fils qui est transgenre a un jumeau. Ils ont grandi dans l même maison, dans le même environnement, la même situation. Les gens doivent comprendre qu’on ne peut pas endoctriner un enfant à devenir trans», a-t-elle rapporté à TVA Nouvelles.

Le premier ministre François Legault quant à lui s’est prononcé sur la question des identités de genre dans une publication sur la plateforme X (anciennement Twitter).

«Notre but, ce n’est pas d’enlever des droits à personne et encore moins de stigmatiser, mais plutôt de documenter et d’analyser les conséquences de ces enjeux sur toute la société, sur les parents, sur les enfants», a-t-il écrit.