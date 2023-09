Le Ballet national d’Ukraine en visite à Québec et à Montréal

Le Ballet national d'Ukraine, l'une des plus illustres compagnies au monde, s’arrêtera à Québec et à Montréal cet hiver dans le cadre d’une tournée caritative pancanadienne.

En tout, la troupe qui amorcera sa tournée le 15 janvier au Grand Théâtre de Québec offrira 30 représentations dans une dizaine de villes canadiennes, de la mi-janvier à la mi-février, afin d’amasser des fonds pour la Fondation d’Olena Zelenska, la première dame d’Ukraine, pour la reconstruction des institutions médicales et éducatives en Ukraine.

«C’est un honneur pour nous de venir représenter notre pays», a d’abord souligné Natalia Matsak, la première ballerine du Ballet national d’Ukraine, avant de poursuivre avec un vibrant hommage à son ami, le danseur Oleksandr Shapoval, mort au front il y a un an presque jour pour jour dans le cadre de la guerre provoquée par l’invasion russe de l’Ukraine.

«Après 28 ans sur scène, il s’est porté volontaire pour défendre les gens de son pays sachant qu’il y risquerait sa propre vie», a-t-elle dit.

«Cette guerre nous a tellement coûté, mais ne la laissons pas prendre ce que nous sommes. Depuis le début du conflit, tant d’artistes ont quitté le pays et beaucoup d’entre eux ne reviendront probablement jamais. Mais je crois sincèrement que les artistes ont un rôle à jouer que ce soit sur scène ou sur le champ de bataille dans la préservation de notre identité», a-t-elle ajouté mardi en conférence de presse, à Montréal.

«Présenter ce ballet à travers le Canada va nous faire parler de la beauté, de l’élégance et d’un pays qui souffre, mais qui nous communique sa beauté. [...] C’est la première fois, et j’espère que ça ne nous arrivera plus à personne, d’être relié à une tournée-bénéfice pour un pays tout entier», a quant à lui déclaré le producteur du spectacle Paul Dupont-Hébert, qui espère réunir les amateurs de danse canadiens pour la cause.

Avant le déclenchement de la guerre en février 2022, le ballet national d’Ukraine mettait en scène 16 productions par mois à l'Opéra national Taras Shevchenko. Aujourd’hui, le nombre de productions est tributaire de la guerre et les représentations hebdomadaires ont été réduites de moitié.

Un programme classique de haut niveau

Bien que le programme officiel ne soit pas encore annoncé, les Canadiens peuvent s’attendre à être témoins d’extraits de certains des plus grands ballets de la planète, tels que Le Corsaire, Don Quichotte et La Esmeralda.

Ayant pour titre Nadyia Ukraine (Espoir pour l’Ukraine), le spectacle réunira sur les planches 27 des 150 danseurs de la troupe de renommée internationale.

Il est également possible de faire un don sur le site officiel du spectacle. L’entièreté de ses contributions sera remise à la Fondation d’Olena Zelenska, tandis que le prix des billets aidera à assumer les frais de la tournée.

Le ballet national d’Ukraine s’arrêtera les 15 et 16 janvier au Grand Théâtre de Québec et du 17 au 19 janvier au Théâtre St-Denis avant de poursuivre sa route vers l’Ouest canadien.

Pour faire un don ou se procurer des billets, c’est ici.