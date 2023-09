Le procès pour crimes sexuels de l'ex-magnat de la mode Peter Nygard s'ouvre à Toronto

«Il a utilisé son pouvoir et son statut pour agresser des jeunes femmes»: le procès de l'ancien magnat de la mode et millionnaire canadien Peter Nygard s'est ouvert mardi à Toronto par ces mots de la procureure, deux ans après sa première inculpation pour des crimes sexuels.

Il s'agit du premier de plusieurs procès auquel l'homme de 82 ans doit faire face au Canada et aux États-Unis, où il est accusé de dizaines de crimes sexuels perpétrés sur plusieurs décennies.

Fondateur de l'une des plus grandes marques de vêtements du Canada, Nygard International, l'octogénaire a plaidé non coupable d'agression sexuelle et d'incarcération forcée.

"Dans les bureaux de Nygard à Toronto, derrière les murs et l'apparence de succès et de pouvoir, il y a une suite avec une immense chambre à coucher, un bar et des portes, des portes sans poignées et des verrous automatiques contrôlés par Peter Nygard», a expliqué la procureure Ana Serban à l'ouverture.

Elle a décrit des victimes «traumatisées» qui étaient «sous la menace de voir leur carrière détruite si elles se soumettaient pas». Certaines ont mis plus de cinq ans pour réussir à parler, a-t-elle encore précisé.

Entré dans la salle d'audience en fauteuil roulant, Peter Nygard portait un costume foncé et une chemise blanche, sans cravate. Il est apparu cheveux gris noués, l'air affaibli et le teint très pâle, bien loin des nombreux clichés de lui qui le montre chevelure blonde et teint bronzé.

Son procès à Toronto va durer six semaines.

La justice américaine souhaite également le juger pour des accusations de viols sur des dizaines de femmes et jeunes filles, d'extorsion et de traite d'êtres humains. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre 1990 et 2020.

Si Peter Nygard a accepté son extradition vers les États-Unis, il doit avant cela être jugé dans trois provinces canadiennes - Ontario, Québec et Manitoba.

Son groupe a déposé le bilan en mars 2020 et fermé, quelques mois plus tard, ses quelque 160 magasins, dont un dans le fameux quartier de Times Square, à New York.