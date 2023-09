Les cégeps cherchent des solutions pour attirer les jeunes

Le Cégep de Jonquière a reçu, mardi, la visite du président-directeur général de la Fédération des Cégeps, Bernard Tremblay.

Sa venue visait, entre autres, à prendre connaissance de divers enjeux qui touchent les Cégeps de Jonquière et le Collège d'Alma.

L’une des priorités consiste à trouver des solutions pour donner envie aux jeunes de poursuivre leurs études afin d’obtenir un diplôme de niveau collégial ou universitaire ou encore de compléter une formation professionnelle ou une technique.

Selon les plus récentes statistiques, 30% des jeunes ne poursuivent pas leurs études après avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires.

Le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre accentue cette problématique. Les jeunes ont accès à un large éventail d’emplois. Il est donc plus facile de se faire rapidement de l’argent.

Les acteurs du milieu collégial tiennent toutefois à rappeler l’importance de se munir d’un diplôme d’études supérieures. Le président-directeur général de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, souligne que dans le futur, 90% des emplois vont exiger une formation professionnelle.

«On a connu des crises économiques et, chaque fois, les études sont claires. Les personnes qui sont sans diplômes d’études supérieures donc sans diplômes collégiaux ou universitaires sont à risque de perdre leur emploi et dde se retrouver dans un contexte économique difficile», a rappelé Bernard Tremblay.

La sensibilisation fera partie des actions qui seront mises en place pour les années 2023 et 2024.

«Il peut y avoir une tentation d’aller tout de suite sur le marché du travail, mais, lorsqu’on pense à plus long terme,le fait d’avoir un diplôme d’études collégiales va nous permettre de nous projeter dans d’autres types d’emplois, d’avoir peut-être un meilleur salaire», a souligné le directeur général du Cégep de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

Logements étudiants

Autre enjeu majeur, le logement. Même si les étudiants des cégeps de la région sont parvenus à se loger pour la session actuelle, les besoins restent criants.

La communauté étudiante est en pleine croissance. Ils sont plus de 3000 cette année au Cégep de Jonquière, une augmentation d’environ 200 inscriptions cette année. Ce sont 13 à 14% d’entre eux qui proviennent de l’international et ils ont des besoins en matière de logis.

Le Cégep de Jonquière a donc pour objectif de créer entre 175 et 200 logements d’ici les trois prochaines années, en plus de discuter avec des promoteurs privés pour divers projets. Le but est de prévoir les besoins à plus long terme pour s’assurer d’avoir les solutions en place.

Le défi est encore plus grand au Collège d’Alma, où il n’y a actuellement aucune résidence étudiante. Heureusement, tous les jeunes ont trouvé un endroit où se loger et le cégep les accompagne dans le processus.

Éventuellement, la communauté étudiante pourra compter sur une nouvelle résidence étudiante de 40 portes. Les plans et devis de ce projet ont été déposés au ministère de l’Éducation.