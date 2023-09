NFL: l’effet Taylor Swift profite à Travis Kelce

Travis Kelce et les Chiefs peuvent dire merci à Taylor Swift. La visite de la chanteuse au dernier match à Kansas City a permis à son prétendant d’accroître sa popularité sur les réseaux sociaux et de voir son chandail partir comme des petits pains chauds.

Les rumeurs voulant que l’artiste internationale entretienne une histoire d’amour avec le joueur de football ont enflammé les Swifties. Les fans de l’interprète de Love Story, Shake it off ou encore Bad Blood se sont rués sur les maillots du numéro 87, faisant augmenter ses ventes de près de 400 %, moins de 24 heures après que Swift ait célébré la victoire des Chiefs dans une loge aux côtés de la mère de Kelce, Donna.

Taylor Swift at Arrowhead, sitting with Travis Kelce’s mom: pic.twitter.com/QXLZctwdB7 — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 24, 2023

« Dimanche, le gilet de Travis Kelce était dans le top 5 de tous les chandails vendus et il a vu ses ventes augmenter de près de 400 % sur l’ensemble du réseau des sites Fanatics, dont le NFLShop.com », a indiqué le partenaire de commerce électronique officiel de la NFL au média TMZ Sports.

Sur la page web des Chiefs, une édition spéciale d’un chandail de Kelce coûte 174,99 $ US, soit 236 $ CA. D’autres modèles sont vendus à 169,99 $ US (229 $ CA) et à 129,99 $ US (175 $ CA).

Hasard ou non, les champions en titre du Super Bowl offraient hier la livraison gratuite aux États-Unis sur les commandes de plus de 35 $ US.

Comme le faisait remarquer le journal Daily Mail, si cette romance entre les deux personnalités âgées de 33 ans ne dure pas, les Swifties ont 90 jours pour retourner la marchandise et être remboursés.

Plus de 300 000 nouveaux abonnés

L’ailier rapproché a aussi constaté qu’être avec Swift pouvait rapporter gros dans le monde virtuel.

Kelce serait maintenant suivi par plus de 300 000 nouveaux internautes sur ses réseaux sociaux, selon l’expert en management du sport Joe Pompliano.

« Travis Kelce a connu un dernier 24 heures très occupé : sept attrapés pour 69 verges de gains au sol et un touché, [il a] gagné 300 000 nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux, hausse de 400 % des ventes de ses chandails, top 5 des meilleurs vendeurs dans la NFL. C’est l’effet Taylor Swift », a-t-il écrit sur son compte X, anciennement Twitter.

Travis Kelce has had a busy 24 hours:



• 7 catches for 69 yards and a TD

• Gained 300,000+ social media followers

• +400% increase in merchandise sales

• Top 5 selling jersey in the NFL



That's the Taylor Swift effect 🤯 pic.twitter.com/s8rT7kzJTL — Joe Pompliano (@JoePompliano) September 25, 2023

Ses vêtements font fureur

La compagnie qui a conçu le manteau et le pantalon en denim que Kelce portait à son arrivée au stade dimanche et à son départ en compagnie de Swift a décidé de maximiser la visibilité obtenue sur le web. KidSuper a rebaptisé ces vêtements de la collection AW23 en ajoutant «1989» devant le nom Bedroom Painting en l’honneur d’un des célèbres albums de la star internationale.

Résultat : le manteau, vendu 295$ US (400$ CA) est épuisé sur le site internet de l’entreprise et le pantalon n’est disponible qu’en petit et médium pour la somme de 285$ US (385$ CA).

Une invitation

Déjà depuis quelques semaines, les potins allaient bon train au sujet d’une idylle entre la chanteuse qui a donné dans le country, la pop et le folk, ainsi que le joueur étoile.

Kelce avait notamment raconté dans son balado qu’il avait été déçu de ne pas avoir pu rencontrer Swift lors de son spectacle au Arrowhead Stadium, en juillet. Il en avait rajouté lors d’une entrevue en invitant l’artiste à assister à l’un de ses matchs afin de déterminer qui électrisait le mieux le stade.

Swift a alimenté les ragots en se pointant à la partie des Chiefs, dimanche. Vêtue de blanc et de rouge, elle a encouragé sans relâche Kelce et sa bande, avant de se rendre avec lui dans un restaurant où les factures des clients ont été réglées afin qu’ils quittent les lieux.

Des joueurs surpris

La présence de l’artiste a même été une surprise pour certains coéquipiers de Kelce.

« Travis avait dit qu’elle serait peut-être au match, mais on ne sait jamais avec lui ce qui est vrai ou pas. Il l’a dit si calmement », a raconté le quart-arrière Patrick Mahomes en conférence de presse au terme du gain de 41-10 contre les Bears de Chicago.

De son côté, l’entraîneur Andy Reid a blagué en disant qu’il était à l’origine de leur rencontre.

▶ Ni Taylor Swift ni Travis Kelce n’a confirmé leur liaison.

– Avec l’Agence QMI