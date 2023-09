«Les dangers des cristaux guérisseurs»: des conditions exécrables pour l’extraction du cristal de quartz, qui est revendu en Occident pour guérir tous les maux

L’extraction du cristal de quartz sur l’île de Madagascar se fait aux dépens des mineurs, souvent des adolescents, qui travaillent dans des conditions exécrables et pour des salaires de crève-faim, le tout pour alimenter la lucrative industrie du bien-être qui promet de guérir les maux des Occidentaux.

C’est ce qu’ont constaté les deux coréalisateurs de la série documentaire Les dangers des cristaux guérisseurs, Audrey Ruel-Manseau et Joris Cottin, qui sont allés jusque dans ce pays d’Afrique de l’Est pour réaliser leur enquête. Ce grand reportage du Bureau d’enquête de Québecor sera disponible dès mardi sur la plateforme Vrai.

Si les mineurs travaillent sans protection, parfois au péril de leur vie, de l’autre côté du spectre, il y a de plus en plus d’Occidentaux, y compris des Québécois, qui se tournent sans se méfier vers les cristaux guérisseurs pour se soigner.

On parle ici de lithothérapie, pratique pseudoscientifique voulant que les pierres et des minéraux émettent des vibrations et aient le pouvoir de soigner des souffrances physiques et psychologiques. C’est l’une des modes que la pandémie a ragaillardie. Des gens font ainsi appel aux pierres pour soulager la dépression, par exemple, la COVID-19 ayant fait grandir le mal-être chez beaucoup de gens qui tentent désespérément de «réaligner» leurs chakras.

Des distributeurs acheminent ainsi à Montréal des conteneurs remplis de «cristaux de guérison», pierres qui sont ensuite vendues sur la toile, dans des boutiques spécialisées, dans des librairies et même dans des pharmacies au Québec.

À Madagascar pour suivre la route des pierres, Audrey Ruel-Manseau n’a pas hésité à descendre dans le puits d’une mine en se tenant à une corde rudimentaire. Elle a pu constater de ses propres yeux, 15 mètres plus bas, les conditions de travail difficiles dans les mines artisanales. La plupart de ces exploitations sont illégales depuis qu’un gel des permis miniers a été décrété il y a une décennie. Mais comme il faut manger, les Malgaches n’ont pas le choix, surtout sachant que quatre habitants de l’île sur cinq vivent sous le seuil de la pauvreté.

Ce n’est pas de la science

Le géologue Michel Jébrak, professeur émérite au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM, rappelle que les prétendues vertus des pierres sont liées à d’anciennes croyances remontant à l’Antiquité et à des traditions religieuses. On pense aussi au mouvement spirituel du Nouvel Âge dans les années 1970.

Mais pour lui, le pouvoir des pierres que l’on serre dans ses mains, que l’on porte autour du cou ou que l’on expose chez soi équivaut à l’astrologie, dit-il à la caméra. «Il faut bien se rendre compte que c’est complètement faux et qu’il n’y a rien de scientifique là-dedans.» La série documentaire ne porte toutefois pas de jugement sur les croyances des uns et les croyances des autres.

À qui profite le commerce des cristaux guérisseurs?

L’enquête permet par ailleurs de comprendre à qui profite le commerce des cristaux. Les mineurs nourrissent une chaîne d’intermédiaires et de distributeurs tirant d’importants bénéfices de ce commerce qui promet l’autoguérison à ceux qui y croient. Avant même de parvenir au port de Toamasina, sur la côte nord-est de Madagascar, les cristaux se vendent jusqu'à 160 fois le prix de départ dans les mines.

Chez nous, plusieurs entreprises ayant pignon sur rue profitent de cette commercialisation des cristaux guérisseurs, vendant des pièces de 0,4 kilo pour près de 50$, soit plusieurs centaines de fois le prix payé à leur point de départ.

La série documentaire Les dangers des cristaux guérisseurs sera disponible sur Vrai à compter du mardi 26 septembre. Le reportage a bénéficié d’une bourse du Fonds québécois en journalisme international (FQJI).