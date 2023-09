Le coût de la vie est l’enjeu qui préoccupe le plus les électeurs, alors qu’il l’emporte avec une confortable avance sur les autres inquiétudes principales des citoyens, révèle un sondage de Jean-Marc Léger.

Interrogés quant à savoir quels problèmes les inquiètent le plus, les Québécois et Québécoises sondés ont manifesté une préoccupation toute particulière pour le coût de la vie et l’état du système de la santé.

-Coût de la vie: 34%

-Système de la santé: 25%

-Accès au logement: 14%

-Changements climatiques: 9%

-Éducation: 5%

La préoccupation des Québécois pour le coût de la vie constitue, selon Paul Larocque, une situation particulièrement délicate pour le gouvernement, alors qu’il lui est difficile d’intervenir pour arranger les choses, mais qu’on le tient pour autant responsable.

«Il y a des choses qu’ils peuvent faire et qu’ils ne font pas», argue pour sa part le jouteur Thomas Mulcair. «Par exemple, le fédéral peut aisément agir sur [divers aspects]. Sur les 40 pays de l’OCDE, ce sont les Canadiens qui sont les plus endettés. [...] La famille canadienne moyenne n’a pas deux semaines de paye à la banque. Il lui arrive une bad luck...», désespère-t-il.

«Les gens vivent sur leur carte de crédit, une fois par mois quand ils peuvent ils mettent le paiement minimum, puis après ça ils commencent à le réemprunter dans les jours qui suivent. Ça c’est la réalité de la très grande majorité des familles ici», déplore-t-il encore.

M. Mulcair a par ailleurs été surpris de découvrir que l’éducation n’avait emporté qu’un maigre 5%, étonnement que Mathieu Bock-Côté ne partage pas avec son copanéliste.

«Évidemment que la question de l’éducation est centrale: ils envoient leurs enfants tous les jours à l’école. Ils voient ce que ça veut dire... ils font le lien dans leur tête avec le coût de la vie, alors que c’est de plus en plus compliqué de payer. [...] Je ne suis pas de ceux qui pensent qu’il n’y a que 5% des Québécois pour qui l’éducation est une question centrale. Je pense que c’est une question de fond, mais dans les circonstances elle n’occupe pas tout l’espace de l’actualité», détaille le jouteur.

Le raisonnement est le même, selon lui, pour un autre enjeu majeur de l’époque qui se retrouve toutefois au bas du classement, soit les changements climatiques.

Le sondage complet doit paraitre mercredi.