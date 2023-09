Les toilettes non genrées seront obligatoires d'ici 2026 dans les écoles en Californie

Les écoles en Californie devront obligatoirement avoir des toilettes non genrées d’ici 2026, a annoncé le gouverneur de l’État, Gavin Newsom. Cette annonce survient alors qu’un débat autour de ces toilettes fait rage au Québec.

«La Californie est fière d’avoir certaines des lois les plus robustes du pays lorsqu’il s’agit de protéger et de soutenir notre communauté LGBTQ+» a déclaré l'élu démocrate dans un communiqué.

En vertu de la loi 760, les écoles seront tenues d’avoir au moins une salle de bains non genrée avant le 1er juillet 2026. Ces toilettes devront pouvoir être utilisées par les élèves pendant les heures de classe et lors des pauses entre les cours. Chaque salle de toilettes non genrée devra être munie d’un affichage indiquant clairement que cet espace est ouvert à tous les sexes et tous les genres.

Si les écoles ne peuvent assurer la sécurité des élèves qui utilisent ces toilettes, elle pourrait être forcée de fermer temporairement.

Le sénateur Josh Newman, qui a parrainé le projet de loi, a applaudi l’action du gouverneur. Il a affirmé à CNN qu’il était «juste que tout le monde ait accès à des toilettes sans craindre de l’intimidation ou de la stigmatisation». Il espère que la loi va servir de modèle aux autres États.

Rappelons que le 6 septembre dernier, la Californie est entrée dans l’histoire en désignant le mois d’août comme celui de l’histoire transgenre, une première aux États-Unis et probablement sur la planète.

Un débat qui ne date pas d’hier

Aux États-Unis, la présence de toilettes non genrées dans les établissements scolaires suscite la controverse depuis des années.

Déjà en 2016, la Caroline du Nord avait adopté une loi obligeant les personnes qui utilisent des toilettes publiques et des vestiaires à les utiliser selon leur sexe indiqué sur leur certificat de naissance.

La mesure a depuis été abrogée, après avoir suscité de vives critiques de la part d’entreprises et de groupes de défenseurs des droits LGBTQ+.

Plus tôt cette année, une loi est entrée en vigueur en Idaho interdisant aux élèves trans d’utiliser les toilettes des écoles publiques qui ne correspondent pas à leur sexe assigné à la naissance. Un juge fédéral a toutefois bloqué temporairement la loi.

