Monsieur Legault, traitez-nous avec dignité

Samedi dernier, comme des dizaines de milliers de mes collègues, j’étais présent à la grande manifestation du secteur public à Montréal. Vue de l’extérieur, cette marée humaine devait être impressionnante. De l’intérieur, elle était émouvante. Je ne parle pas seulement du magnifique discours de François Énault, premier vice-président de la CSN, ému aux larmes et inspirant.

Je parle de quelque chose d’intangible, quelque chose d’invisible, mais néanmoins palpable : la sensation que quelque chose d’historique est en train de se passer.

Les esprits chagrins aiment à dire que les négociations suivent toujours un même cycle : demandes des employés, fermeture du gouvernement à ces dernières, grève, puis retour au travail la tête basse avec de maigres gains. Ce que j’ai senti samedi dernier, c’est que cette fois-ci serait différente. Et pour cause : la situation n’est plus du tout la même !

Appui

L’inflation atteint un niveau tel que de plus en plus d’employés du secteur public n’ont plus rien à perdre. La pénurie de personnel est telle que, si des renforts n’arrivent pas, plusieurs y laisseront leur santé. À ce chapitre, sachez que derrière les portes closes, beaucoup de cadres et de gestionnaires nous appuient. Eux aussi n’en peuvent plus de voir leur personnel partir pour le privé et de n’avoir rien à offrir à leurs éventuels remplaçants. Certaines offres d’emplois restent lettre morte : aucune candidature. Je ne crois pas que cela les amuse.

Monsieur Legault et madame Lebel devraient cesser de raconter tout et n’importe quoi dans les médias pour nous discréditer en essayant de démontrer que nos revendications ne sont pas légitimes. Ils devraient ranger les colonnes de chiffres et voir les humains qui sont derrière. Ce sont les anges gardiens de la santé et de l’éducation qui ont tenu la société à bout de bras pendant la pandémie et encore aujourd’hui.

Quant aux chroniqueurs qui sous-entendent encore que nous sommes des « gras durs » à cause de notre régime de retraite, ils devraient prendre conscience que les temps ont changé. Non content de nous faire des offres synonymes d’appauvrissement, le gouvernement propose de sabrer le dernier véritable avantage qui nous reste.

Un cri

Samedi, au milieu de la foule, tandis que je marchais avec fierté, j’ai eu l’intime conviction que cette fois-ci serait la bonne. Les échos de 1972 et sa lutte historique résonnaient partout dans les rues de Montréal. Ce n’est plus une question de salaire ni de conditions de travail. C’est une question de dignité. Les anges déchus, comme j’ai pu le lire sur le chandail d’une manifestante, vont se battre comme des diables.

Ne commettez pas la même erreur que l’arrogante madame Lebel. Ne prenez pas à la légère les mandats de grève générale illimitée qui se votent, souvent avec plus de 90 % d’appui, un peu partout au Québec. Ce n’est pas de la poudre aux yeux. C’est un cri.

La grève est un sacrifice qui demande du courage. On ne la fait jamais pour le plaisir. Cette fois-ci, nous la ferons pour l’Histoire.

Stéphane Rostin-Magnin, président du Syndicat du personnel de soutien scolaire des Découvreurs.

Délégué de l’Est du Québec à la mobilisation pour le secteur scolaire de la FEESP-CSN