Ottawa augmente la limite annuelle des Obligations hypothécaires de 20 milliards $

Le gouvernement Trudeau fera passer la limite annuelle des Obligations hypothécaires du Canada de 40 milliards $ à 60 milliards $, ce qui permettrait la construction de 30 000 appartements locatifs de plus par année à travers le pays.

Le programme d’Obligations hypothécaires du Canada est géré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et a pour but d’offrir une assurance prêt hypothécaire et une titrisation pour la construction.

« Il n’y a pas d’impact fiscal pour le gouvernement en lien avec cette mesure », a assuré la ministre des Finances, Chrystia Freeland, en conférence de presse vers 13 h mardi.

Cette mesure aura comme impact principal la construction avantagée d’édifices à appartements, de résidences pour étudiants ou encore de résidences pour personnes âgées.

