Paralysée plus d’un an après avoir mangé du pesto périmé

Une quadragénaire du Brésil aurait passé plus d’un an à l’hôpital, paralysée de la tête au pied, après avoir vraisemblablement consommé du pesto qui n’était pas correctement conservé et qui aurait développé des bactéries.

«Mon corps ne se sentait pas bien, ma respiration s'était dégradée et ma langue picotait. J'ai parcouru 20 kilomètres jusqu'à l'hôpital, j'ai garé la voiture, puis mon corps a cessé de fonctionner. Je ne pouvais pas bouger, alors je me suis jetée hors de la voiture», a relaté Doralice Carneiro Sobreira Goes, selon «The Independent» lundi.

La Brésilienne de 47 ans a récemment obtenu son congé de l’hôpital après plus d’un an cloué à un lit dans l’établissement, où elle s’était rendue d’urgence après avoir consommé du pesto fait maison mal préservé, qui traînait dans son frigo depuis quelques semaines en janvier 2022.

Le pesto en question n’avait aucune date d’expiration au moment de son achat, et la vendeuse ne lui avait pas donné d’instruction pour bien le préserver, aurait indiqué la femme à Jam Press, selon le média britannique.

Après avoir été retrouvée au pas de sa voiture par un membre du personnel hospitalier, les médecins ont établi que la femme souffrait de botulisme, une rare maladie qui se développe lorsque des bactéries présentes dans un produit développent une toxine qui s’attaque aux nerfs du corps.

Au pire de sa condition, la femme ne pouvait alors bouger que deux orteils.

«J’avais des traitements chaque jour de la semaine [...] Je respire sans aide depuis neuf mois, ce qui est un bon signe, a indiqué la femme, en précisant qu’elle peut maintenant se rendre à la salle de bain ou manger par elle-même. J’utilise un déambulateur pour m'aider à me déplacer, mais c'est quand même dur.»

Le botulisme peut se développer au travers de nourriture mal préservée, mais peut également être transmis par une plaie ouverte. Les symptômes peuvent alors apparaître plus lentement, jusqu’à dix jours après la contamination.

Pour éviter ce genre de contamination, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommande de bien réfrigérer les repas préparés à la maison ou les produits en canne après leur ouverture.