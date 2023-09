Première ce jeudi de «Martin Matte en direct»: Martin Matte est impatient de «plonger»

Martin Matte a commencé à afficher une certaine nervosité en début de semaine. C’est tout à fait normal dans son cas, direz-vous, sain même, à l’aube de la première de son nouveau talk-show, Martin Matte en direct, ce jeudi, à TVA.

L’humoriste de 53 ans est plus impatient de plonger que tendu, dans les faits. Très bien préparé après avoir rodé et répété ces derniers mois, il souhaite enfin casser la glace.

Perfectionniste, il s’appuie sur son expérience des 28 dernières années sur scène et dans Les beaux malaises pour relever ce défi important.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

« Je suis dans un bon état d’esprit, mais des fois j’ai des petites vagues [de nervosité] qui m’arrivent. C’est nouveau, ça. J’ai hâte, mais il y a une limite et, à un moment donné, il faut que tu y ailles ! » a-t-il dit à l’Agence QMI, lundi.

Habitué de travailler pratiquement seul – il ne bosse qu’avec François Avard depuis 1995 –, il a dû cette fois partager les responsabilités.

« C’est plus de travail qu’un spectacle de scène ou que Les beaux malaises », a-t-il laissé tomber.

À la blague, il dit que « les attentes ne sont pas assez élevées » pour son nouveau rendez-vous. « Sérieusement, on a tellement travaillé fort qu’on est contents que ce soit attendu. »

Celui qui est « condamné à l’excellence » répète ce mercredi et jeudi avec son équipe à l’Espace St-Denis, à Montréal, d’où le talk-show sera retransmis chaque semaine. Pour la première, à 20 h jeudi, Martin Matte recevra Patrick Huard. Katherine Levac sera sa collaboratrice. L’auteur-compositeur-interprète Dumas et ses musiciens seront aussi sur le plateau pour mettre de l’ambiance.

François Avard et quatre autres scripteurs

Pour l’épauler dans son talk-show, Martin Matte a décuplé le nombre de gens formant son entourage immédiat.

Simon Delisle, Julien Corriveau, Étienne Marcoux et Justine Philie épaulent ainsi Martin Matte et son complice de toujours François Avard – ce dernier parle d’une « équipe de rêve » – pour répondre aux attentes.

Joël Lemay / Agence QMI

« Ça nous rassure tous les deux d’être bien entourés, car c’est une heure de matériel comique, chaque semaine et en direct, pendant 10 semaines d’affilée », a dit François Avard, qui anticipe de ne pas dormir beaucoup cette semaine.

« Martin a réussi sur scène et en fiction humoristique. Je crois qu’il était rendu là, à se lancer dans ce nouveau défi », a mentionné M. Avard, rappelant que le talk-show est un amalgame de tout ce que Martin Matte a fait jusqu’ici, notamment du stand-up et une fiction policière rigolote, intitulée Le dernier lien, pour laquelle le réalisateur Robin Aubert a dirigé Martin Matte dans la peau d’un capitaine de bateau, ainsi que Martin Drainville, Roy Dupuis, Alexis Martin, Isabel Richer et Geneviève Schmidt, pour ne nommer que ceux-là.

D’excellent invité à excellent animateur

« On souhaite que ce soit aussi drôle qu’intéressant parce que Martin amène un autre point de vue comme intervieweur. Il n’est pas là pour ploguer des choses ou faire pleurer ses invités, il est là pour découvrir d’autres facettes d’eux. Il est capable de poser des questions embarrassantes et marrantes. Je trouve qu’au fil du rodage, des tests et du pilote, il s’est amélioré de fois en fois. De la même manière qu’il est un bon invité, il est en train de devenir un excellent animateur. »

François Avard, qui signe les intrigues de la comédie Le bonheur avec Daniel Gagnon, a précisé que le tournage de la troisième saison va bon train en vue de présenter les nouveaux épisodes en janvier prochain, à TVA. « Ça va être aussi “rentre dedans” ! On reste très branché et notre premier épisode est un débat avec le ministre de l’Éducation », a-t-il mentionné. Il sera aussi question d’inflation dans les nouveaux épisodes produits par Fabienne Larouche et Michel Trudeau d’Aetios, en collaboration avec Québecor Contenu.