Une Québécoise essaie de récupérer un dépôt qu’elle a fait avec sa fille en décembre 2022, mais leur ancien propriétaire refuse d’accéder à leur demande.

Le dépôt, d’une valeur de 1300$, visait à assurer le propriétaire que l’appartement serait en bon état lorsque les locataires quitteraient le logement.

Or, après avoir quitté leur appartement, Yvette et sa fille n’ont toujours pas pu le récupérer.

Après plusieurs demandes de remboursement, et même quelques mises en demeure, le bailleur refuse en effet toujours de leur rendre leur dépôt.

L’avocat spécialisé en droit du logement, Me Antoine Morneau-Sénéchal, indique d’emblée que cette pratique est illégale.

«Ce qu’on appelle un dépôt de garantie, on ne peut pas le charger, c’est illégal au Québec, même si c’est très courant», explique-t-il à l’émission «À vos affaires».

«La seule formule [de dépôt] qui est permise [au Québec], c’est de payer en avance le premier mois de loyer. Tout au dépôt, pour une clé, ou pour le garage, la piscine, n’est pas permis. Donc un dépôt de garantie, comme on peut voir ailleurs, n’est pas permis au Québec», réitère-t-il.

La première chose à faire si on souhaite récupérer un dépôt est d’envoyer une mise en demeure, ce qu’Yvette assure avoir fait.

«Malheureusement, lorsque le propriétaire ne répond pas positivement à la mise en demeure, la prochaine étape est de s’adresser au Tribunal administratif du logement (TAL). L’ouverture du dossier coûte environ 80$, et après ça il faut attendre pour avoir une audience. Mais ce genre de cas est relativement courants et les tribunaux vont acquiescer à la demande», détaille l’avocat.

Pénurie de logements

Même si de nombreux Québécois et Québécoises savent que ce genre de dépôt est illégal, la pénurie de logements fait en sorte qu’il est parfois difficile de refuser une telle demande d’un propriétaire.

«Dans un marché, surtout actuellement, où il y a une pénurie de logements, si on refuse, et bien le propriétaire, souvent, va tout simplement passer au prochain locataire», déplore-t-il.

«Ce qu’on peut faire, si on est un peu coincé, c’est de payer le dépôt, puis après ça de le réclamer au tribunal. Ça peut compliquer les choses. On peut, bien sûr, expliquer la loi au propriétaire, mais si on est coincé, faut savoir qu’on peut exercer des recours a posteriori; une fois qu’on a payé le dépôt, on peut le réclamer», assure l’avocat.

Pour tous les détails, écoutez la réponse de Me Antoine Morneau-Sénéchal dans la vidéo ci-dessus.