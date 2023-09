L’analyste politique Régine Laurent s'est sentie interpelée lorsqu’elle a appris qu’un aîné de 80 ans a dû attendre cinq jours à jeun pour sa chirurgie après s’être fracturé la hanche.

• À lire aussi: Plus de la moitié des chirurgies reportées cet été à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Dans son segment «Le Billet de Régine» à l’émission «Le Bilan», Mme Laurent explique le genre de douleur que cet homme a dû ressentir pendant de longues journées.

«Un bras cassé c’est douloureux, mais au moins tu peux poser une attelle en attendant le plâtre ou en attendant une chirurgie si nécessaire, explique-t-elle. Mais une fracture de la hanche, c’est une douleur extrême.»

«Donc ce monsieur-là a une fracture et son seul et unique espoir sur la Terre, c’est d’être opéré, ajoute-t-elle. Donc le premier jour il est sur la liste opératoire à jeun, en attente qu’on le conduise en salle d’opération, et il se fait dire à 20h que c’est reporté au lendemain.»

L’homme devait rester à jeun afin de recevoir l’anesthésie lors de la chirurgie, mais comme celle-ci n’arrivait pas, il a été forcé de ne pas prendre d’antidouleurs pendant ses cinq jours d’attentes.

«Il est à jeun, s’insurge Mme Laurent. Le monsieur essaye de dormir quand même, parce qu’on lui demande de se reposer, mais quand le scénario de répète pour quatre ou cinq jours à jeun, à chaque fois c’est comme si on te pète une balloune parce que tu vois que tu vois que ta douleur sera encore là.»

«Je suis certaine qu’il y a des raisons valables comme des cas plus urgents ou un manque de temps opératoire, continue-t-elle. Mais il y a toujours bien des môsus de limites pour ce monsieur-là.»

Le report de chirurgie n’a pas qu’un impact sur le patient, fait remarquer l’analyste politique.

«Il faut ajouter le stress de la famille, dit-elle. Moi je me mettais à sa place, sa fille. Tu vois ton parent souffrir, mais tu es impuissant à accélérer les soins. Tu ne peux rien faire. Une personne âgée avec une fracture de la hanche, on ne peut pas la lever, la faire marcher plusieurs fois dans le corridor, ce n’est pas possible.»

Pour les personnes âgées, l’attente peut mener à une perte d’autonomie.

«Une donnée importante qui a été bien documentée, une personne âgée qui passe 48 ou 72 heures couchée sur une civière, il y a un risque élevé de perte d’autonomie, parce qu’âgé, on perd vite le tonus musculaire, affirme Régine Laurent. Donc imaginez-vous, le pauvre monsieur est couché pendant des jours à regarder les lumières du plafond de l’urgence.»

«Heureusement, dans la plupart des cas, les personnes qui doivent se faire opérer, ça se déroule bien et la qualité des soins est au rendez-vous, poursuit-elle. Cependant [...] ça fait peur pour les gens qui vieillissent et qui seront moins autonomes. Comme patient ou futur patient, on se sent démunis et pris en otage par un système où tu ne peux rien faire.»

L’ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) s’inquiète du fait que le ministère de la Santé ne connaisse pas le nombre de personnes hospitalisées qui sont en attente d’une chirurgie.

«On ne peut pas mesurer les impacts sur la santé mentale, psychologique et la santé physique des chirurgies qui sont reportées, s’insurge-t-elle. Pour des soins à l’échelle humaine, il faudrait peut-être le savoir pour améliorer les choses.»

Voyez le «Billet de Régine» dans la vidéo ci-dessus