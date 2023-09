Aux États-Unis, le retour des talk-shows de fin de soirée après la grève des scénaristes

Les talk-shows de fin de soirée, véritables classiques de la télévision américaine, crépiteront à nouveau sur les écrans dans moins d’une semaine à la faveur de la fin de la grève du puissant syndicat des scénaristes, ont indiqué mercredi leurs présentateurs.

• À lire aussi: À Hollywood, les scénaristes peuvent reprendre le travail

Ces rendez-vous de fin de soirée -- soigneusement écrits, mêlant actualité, promotions de vedettes et orchestre -- étaient sur la touche depuis que les scénaristes avaient rangé leur plume, ou plutôt leur clavier, en mai, afin d’exiger une revalorisation leurs rémunérations et des mesures de protection pour encadrer l’usage de l’intelligence artificielle (IA).

Mais les dirigeants de la Writers Guild of America (WGA), le puissant syndicat des scénaristes, ont approuvé mardi soir le récent accord salarial conclu avec les studios et acté le retour au travail de leurs membres dès mercredi, après une grève qui a duré presque cinq mois et paralysé Hollywood.

Concrètement, l’accord peut théoriquement encore être rejeté par les 11 500 scénaristes représentés par la WGA aux États-Unis: il doit faire l’objet d’un vote, qui aura lieu «entre le 2 et le 9 octobre», a annoncé le syndicat.

Mais la plupart des spécialistes de l’industrie pensent que cette ratification devrait être une formalité. En attendant, les plumes de l’industrie ont repris le travail dès mercredi.

Et comme les talk-shows sont l’une des productions les plus faciles à relancer, car plus légères, celles-ci réapparaîtront dans moins d’une semaine sur les petits écrans.

«Flash! Leur mission complétée, les membres-fondateurs de la "Strike Force 5" retourneront à leurs shows télé respectifs le lundi 2 octobre, et pour l’un d’entre eux sur sa chaîne câblée le 1er octobre», a indiqué sur X (anciennement Twitter) le compte commun, baptisé @StrikeForceFive, des cinq grands animateurs de talk-shows américains.

Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers et John Oliver avaient nommé «StrikeForceFive» (Force de frappe des cinq en anglais) leur podcast collectif créé pendant que leurs émissions respectives étaient en pause en raison de la grève des scénaristes.

«Heureuse et fière»

«Je suis si heureuse des gains que nous avons réalisés», a déclaré à l’AFP Leila Cohan, scénariste sur la série «Bridgerton». «Et je suis très fière car nous avons poussé pour certaines choses, que ça été très difficile pour certains de nos membres et que nous avons malgré tout gagné», a-t-elle ajouté.

L’accord comprend des «gains significatifs» en matière de rémunération ainsi que des protections pour encadrer l’usage de l’intelligence artificielle.

De nombreuses séries et films américains bloqués aux premiers stades d’écriture vont ainsi pouvoir être remis en chantier, même si Hollywood reste encore loin d’un retour à la normale car les acteurs, représentés par le syndicat SAG-AFTRA, sont toujours en grève.

Une résolution de ce conflit social, qui dure pour sa part depuis la mi-juillet, pourrait prendre encore des semaines car certaines des revendications du syndicat des acteurs vont plus loin que celles des scénaristes.

Et même en cas d’accord, il faudra sûrement encore des mois pour réellement remettre tout le monde sur les plateaux et rattraper les retards accumulés par une myriade de productions hollywoodiennes.