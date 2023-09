La Coalition avenir Québec (CAQ) a obtenu mercredi son pire score dans les intentions de vote depuis cinq ans, une situation qui ne surprend pas les panélistes de La Joute.

Le parti avait été élu en 2018 avec 37% des suffrages, puis réélu à l’occasion des dernières élections avec 41% des voix. Or, le dernier sondage Léger indique que la CAQ obtient aujourd’hui 34% d’appui au Québec.

Pour le jouteur Luc Lavoie, il s’agit d’un résultat que l’on voyait venir.

«L’histoire du troisième lien, ça n’a pas passé. On dirait que c’est pire avec le temps qui passe, les gens y repensent et puis ils sont en colère [...]. Il y a vraiment [en ce moment] du mouvement dans l’électorat comme on en voit rarement», indique-t-il.

Selon Marc-André Leclerc, le dernier score de la CAQ s’explique par les hautes attentes qu’avait la population québécoise à l’endroit du parti de François Legault, qui depuis a déçu une partie de l’électorat.

«Je pense que pour la CAQ, c’est une lumière jaune. Les gens ont donné il y a un an un deuxième mandat à François Legault, et les attentes sont extrêmement élevées. Là, c’est une baisse de 41% à l’élection, à 34% aujourd’hui, parce que je pense que les gens sont déçus», explique-t-il.

La jouteuse Yasmine Abdelfadel nuance la situation: «Faut dire que la CAQ demeure première dans les sondages après presque six ans au pouvoir, ce n’est pas rien, c’est déjà un exploit.»

Une bonne nouvelle pour QS

Le dernier sondage a apporté l’une des premières bonnes nouvelles pour Québec solidaire (QS) depuis un certain temps, alors que le parti récolte 20% des intentions de vote.

«Ils ont remporté une partielle il n’y a pas si longtemps avec le comté de Dominique Anglade, mais n’ont pas réussi, avant aujourd’hui, à avoir une montée significative, d’avoir une espèce de lune de miel suivant la partielle. Là, pour M. Nadeau-Dubois, je pense que ça arrive à point», analyse le jouteur Marc-André Leclerc.

Cette montée dans les intentions de vote arrive qui plus est après que le parti a été éclaboussé par un scandale relativement à sa décision de ne pas boycotter Meta pendant l’élection partielle dans Jean-Talon.