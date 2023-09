En cette édition du 27 septembre du combat des circulaires, ce sont les récoltes automnales qui volent la vedette.

Les canneberges fraîches sont à 1,55$ chez Maxi.

«On parle beaucoup des récoltes d’été comme quoi ça achevait, mais la canneberge c’est un fruit d’automne, la récolte se fait au mois de septembre, mois d’octobre», explique Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de Glouton, à l’émission «à vos affaires».

C’est «le meilleur prix qu’on n’a pas vu depuis deux ans», ajoute-t-il.

«Un classique de l’Action de grâce et du temps des fêtes» qu’on peut acheter en quantité pour mettre au congélateur, «à condition de les cuisiner pour une sauce» lance à la blague M. Gagné-Bérubé.

Tout de même, il y a encore des fraises du Québec, disponibles à 2,99$ chez Super C.

«Bonne raison de faire le plein de vitamine C», indique le fondateur de Glouton, puisque les oranges sont à 2,99$ pour 3 livres chez Super C également. «À moins de 1$/lb, c’est automatiquement un 10/10».

Bien que le prix du céleri a été grandement affecté par l’inflation alimentaire, «avec les spéciaux de la semaine, ça revient à un prix intéressant», affirme l’animateur d’ «à vos affaires», Simon Philibert.

Le céleri à «0,99$, je mettrais plutôt ça dans la catégorie des très bonnes aubaines», dit M. Gagné-Bérubé, un prix auquel le légume n’a pas été affiché souvent cet été.

Pour la viande, les poitrines de poulet désossées sont disponibles cette semaine à 4,88$/lb chez Metro.

«Ce sont des rabais qui sont moins fréquents qu’avant, on avait l’habitude de les voir à toutes les semaines dans les circulaires il y a deux ou trois ans de ça», affirme le spécialiste.

Maintenant pour les déjeuners, le kilo pour le beurre d’arachide chez Metro pour 3,99$ le kilo.

Avec un prix planché de 5,77$ pour celui de la marque Kraft, «à 3,99$, c’est particulièrement intéressant».

Les patates quant à elle sont offertes à 1,94$ pour le sac de 10lb chez Maxi et chez Provigo.

«Pour les gens qui ont peur de les perdre, le truc c’est de trouver un endroit frais et sec, et on peut les garder des semaines sans problème», conseille l’expert.

Aussi, la boite de 18 gros œufs blancs est à 3,77$ chez Maxi.

Dans le troisième tableau de la semaine, l’équipe d’«à vos affaires» présente quatre produits «pour s’équiper pour les desserts» lance l’animateur.

La canne de 540ml de sirop d’érable est à 4,99$ pour les membres chez Provigo, alors que la poche de sucre de 2kg est à 1,99$ pour ces derniers et ceux également membres chez IGA.

La tartinade Lactantia de 427g est à 1,55$ pour les membres chez Maxi, c’est «le meilleur prix depuis exactement un an», affirme l’invité.

De plus, le sac de farine Sélection de 2,5kg est à 3,33$ chez Metro.

Le grand gagnant de la semaine selon Jean-François Gagné-Bérubé: Maxi.

Ça vaut la peine?

La pizza Delissio à 2,99$ chez Maxi

Probablement un prix de liquidation selon l’expert puisqu’on indique un «la mention «jusqu’à épuisement des stocks», ce qu’on ne voit pas habituellement».

Le mélange de bœuf et le porc hachés maigres à 5,77$/lb chez Maxi

Alors que le bœuf haché est très cher, le porc haché lui reste abordable. Ça permet «d’avoir les deux mélangés pour permettre d’abaisser un peu le prix, mais pas à un point que je trouve ça particulièrement intéressant.»

«On peut s’attendre à avoir de meilleures offres sur les paquets mélangés à l’approche des fêtes», ajoute-t-il.

Épices sélection à 1$ chez Super C

«Habituellement il y a une assez grande sélection pour que ça vaille la peine.»

Cubes de bœuf à ragoût pour 7,99$/lb chez Super C

«C’est mieux que le prix régulier, par contre Super C et Metro l’ont offert à 4,99$/lb plus tôt ce mois-ci.»

Les brioches du carême à 2 / 8,50$ chez Provigo

«Ce n’est pas tant que ça une belle offre. C’est un 6/10.»

La sauce VH à 2,27$ chez Metro

«Dans ce cas-ci, c’est vraiment une belle offre parce que c’est rare qu’on va en bas de 2,99$ pour ces sauces-là.»

Rôti de bas de palette désossé à 4,99$/lb chez IGA

«C’est un très bon rabais et si vous avez l’énergie de sortir ce soir aussi, on a le 4,77$ qui se termine chez Super C.»

Un bon rabais pour «la saison des mijotés qui commencent».