Cowboys Fringants: «S’ils annoncent qu'il n’y a pas de spectacle, c’est parce qu’ils ne peuvent vraiment pas le faire»

Les Cowboys Fringants ont reporté mercredi tous leurs concerts de l’automne, ainsi que leur tournée européenne; une décision difficile, mais que leurs admirateurs comprendront, assure le chroniqueur musical Mike Gauthier.

«Je vous dirais que les Cowboys se sont tellement donnés au fil des années que les gens vont comprendre pourquoi. J’ai souvent vu les Cowboys en spectacle, et c’était tout le temps très bon. C’était tout le temps bon quand Karl chantait comme un malade, participait au show avec les gens. Et aujourd’hui, s’ils annoncent qu'il n’y a pas de spectacle, c’est parce qu’ils ne peuvent vraiment pas le faire le spectacle», explique-t-il en entrevue au bulletin de 20h30.

Le chanteur Karl Tremblay, qui combat actuellement un cancer de la prostate, a fait lui-même l’annonce selon laquelle le groupe devait reporter ses concerts dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

M. Tremblay indique dans sa vidéo que «les show des Cowboys, c’est demandant».

«Quand nous on va voir un show de notre côté, on se prépare dans la journée, on va au resto avant puis après ça on va voir le show, on a du fun. Mais eux autres sont arrivés dans l’après-midi, ils ont fait les tests de son, ils se sont dépêchés, ils ont fait des entrevues. Après ça ils ont un peu de temps pour souper, puis ils montent sur une scène. Et quand ils sortent de scène, ils ne peuvent pas aller se coucher directement. Donc ils sont debout pendant encore quelques heures, puis demain matin ils rembarquent dans le véhicule», détaille M. Gauthier.

À certains égards, «ce sont des athlètes», fait valoir le chroniqueur musical.

