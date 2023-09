Des quantités astronomiques de tabac et de cannabis saisies

Une opération policière visant des contrebandiers de tabac et de cannabis a permis l’arrestation de huit suspects et la saisie de quantités astronomiques de tabac de contrebande et de marijuana, mercredi dans la grande région de Montréal.

Les suspects épinglés sont âgés de 30 et 62 ans. Plus d’une vingtaine de chefs d’accusation devraient être portés contre eux.

Trois autres personnes devraient être arrêtées dans le cadre de cette opération au cours des prochaines heures ou des prochains jours, ont indiqué les autorités.

Lors des perquisitions, les policiers ont mis la main sur près de 2,5 tonnes de tabac de contrebande prêt à être vendu, 56 650 plants de cannabis, une dizaine de kilos de produits comestibles au cannabis et 275 000 $ en argent comptant.

De l’équipement servant à la production de cannabis, dont la valeur est estimée à plus de 2,5 millions $, a aussi été saisi.

«Ce projet d’enquête a mis en lumière un réseau structuré de production de cannabis utilisant principalement les certificats d’inscription octroyés par Santé Canada pour donner une apparence de légitimité à leurs activités de distribution et trafic à grande échelle», a indiqué la Sûreté du Québec par voie de communiqué.