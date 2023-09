Équipements vieillissants : La gestion du CIUSSS de l’Estrie critiquée

Des milliers d'appareils qui ont dépassé la durée de vie fixée par le ministère continuent d'être utilisés en Estrie; le Conseil de la protection des malades et un ex-ministre de la Santé critiquent fortement la gestion du CIUSSS de l'Estrie-CHUS et blâment sa mauvaise planification.

«C’est un problème de gestion interne, parce que l’argent est disponible au ministère», a indiqué mercredi à TVA Nouvelles l’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette à propos du retard accumulé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Estrie dans le remplacement des équipements médicaux.

«La durée de vie des appareils, ç’a été déterminé par des cliniciens, des spécialistes, des ingénieurs et le gouvernement. C’est en place pour s’assurer que les patients puissent bénéficier d’équipements performants selon l’évolution de la technologie. Si en Estrie on pense qu’il faut revoir ces critères, qu’ils invitent tous les partis à la table et qu’ils en discutent. Entretemps, je m’explique mal pourquoi le matériel n’est pas remplacé selon le calendrier fixé comme c’est fait partout ailleurs au Québec.»

Le président du Conseil de la protection des malades, Paul Brunet, croit que les patients québécois méritent de recevoir les meilleurs traitements. Il se pose lui aussi de sérieuses questions sur la gestion locale.

«Quand on ne fait pas les changements qu’on devrait faire... imaginons-nous un instant que ces gens-là seraient responsables du transport aérien. Moi je ne veux monter dans aucun de leurs avions au sujet desquels ils diraient “ça fait encore la job”. Non, moi, je vais prendre l’autobus.»