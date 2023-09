Ex-soldat nazi au Parlement: Trudeau s’excuse 5 jours plus tard

OTTAWA – Le premier ministre Trudeau a finalement présenté « les plus sincères excuses du Parlement » pour l’ovation offerte à un ex-soldat nazi à la Chambre des communes vendredi, durant la visite du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

« C’est une erreur qui a mis le Parlement et le Canada dans un embarras profond, et nous regrettons tous profondément de nous être levés dans la Chambre et d’avoir applaudi, même si nous l’avons fait sans être conscients du contexte », a déclaré Justin Trudeau, cinq jours après les faits.

Il a admis que cette erreur était « une horrible violation de la mémoire des millions de personnes qui ont péri dans l’Holocauste ». Elle heurte donc les Juifs, mais aussi les Polonais, les Roms, les personnes 2ELGBTQI+, handicapées, racisées et les millions d’autres personnes persécutées par le régime nazi, a dit Justin Trudeau.

Le premier ministre s’est aussi dit « désolé de la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés ». Il a indiqué avoir adressé des excuses au président ukrainien et à sa délégation par les canaux diplomatiques.

Mais cet acte de contrition n’a pas satisfait le chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre, qui a réclamé des excuses non pas du Parlement, mais des excuses personnelles du premier ministre qui, estime-t-il, avait la responsabilité ultime d’assurer le bon déroulement de la visite officielle du chef d’État ukrainien.

« C’était sa responsabilité personnelle de s’assurer que ce soit un succès diplomatique », a-t-il martelé. Il a souligné que, au lieu de cela, le premier ministre avait plongé le pays dans un « énorme désastre diplomatique international ».