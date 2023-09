Incursion en forêt pour intéresser les jeunes au domaine forestier

Le secteur forestier du Saguenay-Lac-Saint-Jean a sorti l’artillerie lourde, mercredi, pour essayer de plaire à des centaines de jeunes qui ont participé à une journée immersive en forêt.

Une journée immersive en forêt pour inciter les jeunes à s'y intéresser, en vue d'en faire un métier. C'est l'objectif de l'événement «Viens vivre la forêt». L’activité est un rendez-vous annuel depuis 15 ans, mais, cette année, un record de participation a été franchi.

Plus de 400 jeunes du secondaire et des centres de formation professionnelle de la région ont pris part à une vingtaine d'ateliers immersifs à la forêt d'enseignement de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

«Les enseignants les ont inscrits donc ce sont des jeunes intéressés. Durant la journée, ils peuvent faire des choses concrètes comme le simulateur en conduite de machinerie. On parle aussi de la transformation du bois, biologie, chimie de la forêt, toute sorte de métiers», a expliqué la directrice générale de l’association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, Stéphanie Pelchat.

«Si tu l'essaies vraiment et que tu le vois, je pense que ça peut t'allumer l'étincelle et te dire: ''c'est là-dedans que je veux aller''», a-t-elle ajouté.

Main-d’œuvre

Ce genre d’activité pourrait résoudre un problème de main-d’œuvre important dans le secteur forestier, où les besoins sont nombreux.

«On en a besoin de ces jeunes-là», a dit l’enseignant en voirie forestière Réjean Mailloux, en précisant que les témoignages positifs étaient nombreux.

«L'année passée j'ai jasé avec un jeune qui s'est inscrit suite à cette journée-là dans un programme de formation pour faire un métier», a signalé Mme Pelchat.

Les options sont nombreuses. Plus de 6000 emplois directs et indirects touchent le domaine forestier dans la région.

«On veut que la relève réponde à l'appel et en faisant des activités comme ça. En accueillant près de 500 jeunes sur le terrain, on vient démontrer qu'on est présent pour en parler et pour leur faire découvrir les différents métiers», a souligné Stéphanie Pelchat.

L'association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean poursuivra sa mission tout au long de l'année en visitant des écoles de la région pour éveiller l'intérêt à la forêt chez des jeunes de la maternelle jusqu'à l'université.