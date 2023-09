Plus de 5 millions d'hectares de forêt ont brûlé au Québec du printemps au 1er septembre, l'équivalent de plus de 100 fois la superficie de l'île de Montréal.

J.E a eu un accès exclusif au combat contre ces feux de forêt historiques.

Dans cette émission, Félix Séguin a pu suivre le premier ministre François Legault et le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel lors de rencontres déterminantes dans la gestion de cette crise.

J.E a aussi assisté au travail de la SOPFEU sur le terrain.

Ne manquez pas J.E, vendredi 21h sur TVA et en rediffusion samedi et dimanche, 13h et 19h, sur LCN.