La Corée du Nord inscrit son statut d’État nucléaire dans la Constitution

La Corée du Nord a inscrit son statut d’État nucléaire dans la Constitution, «que personne n’est autorisé à bafouer», a déclaré le numéro 1 nord-coréen, dans un discours rapporté jeudi matin par l’agence de presse KCNA.

• À lire aussi: Pyongyang expulse le soldat américain passé en Corée du Nord

• À lire aussi: La péninsule coréenne «au bord d'une guerre nucléaire», prévient la Corée du Nord à l'ONU

«La politique de construction de la force nucléaire de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr) est devenue permanente en tant que loi fondamentale de l’État», a annoncé le dirigeant Kim Jong Un, utilisant l’acronyme officiel de la Corée du Nord.

Il a ajouté, lors d’une réunion de l’Assemblée populaire qui s’est tenue mardi et mercredi, «que personne n’est autorisé à bafouer» la loi fondamentale de l’État, selon l’agence officielle KCNA.

Il y a un an, la Corée du Nord, qui a déjà procédé à six essais nucléaires de 2006 à 2017, a annoncé une nouvelle doctrine rendant «irréversible» son statut de puissance nucléaire, et l’autorisant à mener une frappe atomique préventive en cas de menace existentielle contre son régime.

Cette doctrine, inscrite dans une loi, autorisait également l’utilisation préventive d’armes nucléaires.

Aujourd’hui, l’Assemblée est allée plus loin en inscrivant ce statut d’État nucléaire dans la Constitution elle-même.

«Il s’agit d’un événement historique qui fournit un puissant levier politique pour renforcer de manière remarquable les capacités de défense nationale», a encore déclaré M. Kim, selon l’agence KCNA.

La Corée du Nord a multiplié cette année les essais d’armements, alors que ses relations avec les États-Unis et son voisin sud-coréen restent très tendues. Les observateurs redoutent que Pyongyang procède à un nouvel essai nucléaire, le septième de son histoire, le premier depuis 2017.