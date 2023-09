[SONDAGE] Le Parti libéral glisse et le Bloc Québécois dégringole au Québec face à la montée rapide du Parti conservateur

Talonné par le Parti conservateur, jamais le Parti libéral du Canada n’a été en si mauvaise posture au Québec depuis l’arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, d’après un sondage Léger.

Moins d’un tiers des Québécois (29 %) voteraient pour les troupes de Justin Trudeau si des élections fédérales avaient lieu aujourd’hui. C’est un recul de 1 % par rapport au 31 août dernier et de près de 5 % par rapport aux élections de 2021, quand les libéraux avaient raflé 33,7 % des votes au Québec.

Les troupes de Pierre Poilievre sont encore bonnes troisièmes. Mais leur popularité a bondi de 5 % depuis le 31 août, passant de 18 % à 23 % en moins d’un mois.

Le chef conservateur peine cependant encore à convaincre les Québécois qu’il serait le meilleur premier ministre. Alors que 26 % des Canadiens pensent qu’il le serait, seulement 16 % des Québécois en pensent autant.

C’est cependant le Bloc Québécois qui perd le plus de plumes face à la montée rapide du Parti conservateur. Il a subi une dégringolade de 7 % dans les intentions de vote depuis le 31 août, se classant maintenant au coude-à-coude avec le Parti libéral, à 29 %. En comparaison, au scrutin de 2021, les troupes d’Yves-François Blanchet avaient récolté 32,1 % des votes.

Les électeurs ont mal à leur portefeuille

Le sondeur Jean-Marc Léger indique que le Parti conservateur a eu beaucoup de visibilité au Québec ces derniers temps avec son congrès, qui s’est déroulé dans la Capitale-Nationale, mais, surtout, il s’attaque à ce qui touche le plus les électeurs : le portefeuille.

« Pierre Poilievre touche les bons points en parlant du coût de la vie, c’est de loin la première priorité des gens, dit-il. Il y a de l’insatisfaction face à la non-réponse du gouvernement. Il y a de la colère, il faut que ça s’exprime. »

34 % des sondés indiquent en effet que l’enjeu le plus important au Québec en ce moment est la hausse du coût de la vie.

C’est ce qui préoccupe le plus tant les hommes que les femmes et tous les groupes d’âge. Mais la préoccupation est particulièrement marquée chez les 35-54 ans : ils sont presque un sur deux (46 %) à pointer cet enjeu comme leur priorité.

Gouvernement conservateur majoritaire

Les deux préoccupations qui suivent sont le système de santé à 25 % et l’accès au logement à 14 %.

Dans le reste du pays, les priorités des électeurs canadiens sont les mêmes.

Résultat des courses : « s’il y avait des élections fédérales aujourd’hui, le gouvernement serait conservateur et majoritaire », indique Jean-Marc Léger.

MÉTHODOLOGIE Ce sondage web a été réalisé auprès de 1046 Québécois âgés de 18 ans et plus entre le 22 et le 25 septembre. Les questions portant sur la politique fédérale ont été posées à 1652 Canadiens de 18 ans et plus. La marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1028 répondants est de ± 3,06 %, 19 fois sur 20.

