L’autonomie alimentaire pour une production saine et durable

L’autonomie alimentaire est un principe de plus en plus populaire, mais une nouvelle étude estime qu’il y a encore du chemin à faire.

Québec avait annoncé l’an dernier un investissement de 3 millions de dollars dans une usine de croustilles de Pepsi.

L’étude soutient que le modèle actuel, qui offre énormément de financement pour le développement technologique, donne l’avantage aux industries ultra-transformées.

AFP

Or, on souhaite plutôt donner davantage de financement aux aliments sains, notamment le développement de cultures comme celles du soya, du sarrasin et de l’avoine.

«Il y avait plusieurs cris du cœur cet été des petites fermes, ce qui est illogique quand on parle d’autonomie alimentaire», dit Carolane Lapierre, analyste agriculture et système alimentaire chez Équiterre. «Du côté maraîcher, ces investissements-là seraient bienvenus et seraient vraiment essentiels. Lorsqu'on regarde le reste de notre assiette alimentaire, on voit que dans les protéines animales on est très bien fournis au Québec.»

Bien que le Québec soit bien fourni en termes de protéines végétales, ce n’est pas le même son de cloche pour les protéines végétales, la province en est seulement à 12% d’autonomie alimentaire dans ce secteur.

Rappelons que Québec a beaucoup investi depuis 2020 pour l’autonomie alimentaire, notamment en raison de la COVID-19, puisque les chaînes de distributions étaient interrompues.