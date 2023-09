Le plus gros sommet sur l’intelligence artificielle au Canada est à Montréal

Montréal accueille les 27 et 28 septembre le plus gros sommet sur l’intelligence artificielle (IA) au Canada.

C’est au Palais des congrès que l’évènement «ALL-IN» rassemblera 20 pays et plus de 1000 personnes pour discuter des nouvelles habilités de cette technologie qui changera l’avenir de l’humanité.

Au centre du sujet: comment peut-on améliorer les soins de santé avec l’intelligence artificielle?

Le directeur général de Scale AI, Julien Billot, explique qu’il serait possible «d’utiliser l’intelligence artificielle dans le diagnostique» des patients.

«Ça amène les connaissances des meilleurs médecins, potentiellement partout au Québec, même dans les régions les plus reculées», ajoute-t-il.

En théorie, il serait possible de transférer des images à une IA pour qu’elle les analyse et renvoie un diagnostique.

Il serait également possible d’exploiter cette technologie pour améliorer le système de prise de rendez-vous dans les hôpitaux, affirme l’adjointe au Président-directeur général du CHUM et responsable de l’innovation et de l’intelligence artificielle au centre hospitalier, Kathy Malas.

«Il y a plusieurs variables quand vous voulez prendre un rendez-vous. C’est votre disponibilité, la disponibilité de la salle, le type de technologie, la durée de traitement, donc [il serait possible d’]utiliser l’IA pour optimiser les rendez-vous ou pour fluidifier le travail des professionnels», déclare l’experte.

Une crainte de l’IA

Bien que certains soient très enthousiastes face à l’arrivée de cette nouvelle technologie, elle ne vient pas sans son lot d’inquiétudes.

Avec la grève des scénaristes à Hollywood et il difficile d’éviter les effets de l’IA sur la culture.

Plusieurs créateurs craignent d’être remplacés par des ordinateurs et ainsi perdre leur emploi.

Après avoir reconnu cette peur, la présidente de Access Copyright, Roanie Levy soutient qu’«en tant que société [...], il est important de réfléchir dès maintenant sur l’impact que ça peut avoir sur la diversité culturelle».

La conférence se poursuivra demain et il sera question de transformation dans le marché du travail.