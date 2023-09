Le projet de loi 15 inquiète les sages-femmes

La nouvelle réforme du système de santé de Christian Dubé est critiquée par les sages-femmes du Québec.

Elles craignent de perdre leur autonomie professionnelle si le projet de loi 15 est adopté. Elles publient une lettre ouverte s'intitulant «Non à la mise sous tutelle médicale de la pratique sage-femme», signée par plus de 500 citoyens et professionnels de la santé.

Késia Rouleau-Tourigny a vécu quatre accouchements: trois à l'hôpital et son dernier avec une sage-femme.

«L'expérience sage-femme, c'est sans aucun doute la meilleure expérience qu'on peut avoir!» dit-elle d'emblée. Elle note notamment la liberté que sa sage-femme lui a laissée.

«Elles sont vraiment pro-choix et ça fait en sorte que c'est complètement un autre lien que tu as avec ta sage-femme. Ce serait plate de perdre ça.»

Parmi les craintes exprimées par les sages-femmes du Québec avec le projet de loi 15, celle d'être placées sous la hiérarchie d'un directeur médical. « Il n'y a plus dans la loi des garanties de préserver l'autonomie professionnelle des sages-femmes. Ce qui avait été décidé en 1999!» détaille Josyane Giroux, présidente du Regroupement des Sages-Femmes du Québec. Elle craint aussi que le travail des sages-femmes soit soumis à l'évaluation d'un conseil professionnel composé à forte majorité de médecins. Elles préfèreraient une évaluation entre pairs.

Sage-femme depuis 17 ans à la maison de naissance de la Rivière de Nicolet, Jessica Thompson craint surtout que ce soit les utilisatrices qui paient le prix d'une telle réforme. «Il y a une crainte de tomber sous tutelle et qu'après ça tout soit revu. Est-ce que les accouchements à domicile vont être encore possibles? Est-ce que les accouchements vaginaux après césarienne vont être encore possibles?», questionne-t-elle.

Par déclaration, le ministre de la Santé répond «Soyons clair, toutes les femmes pourront accoucher à l'endroit qu'elles le veulent. (...) Ce qu'on souhaite c'est que l'ensemble des professionnels de la santé puissent travailler ensemble et non plus en silo.» Étudiante en pratique sage-femme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Annabelle Cloutier n'a pas la même vision des choses.

«Médecin et sage-femme, ce sont deux professions différentes. Le médecin s'occupe vraiment d'un patient qui est malade. Tandis qu'une femme enceinte n'est pas malade, elle est juste enceinte. Et si on met un médecin qui doit surveiller les soins qu'une sage-femme donne à une femme, ce n’est pas la même philosophie, ce ne sont pas les mêmes valeurs. C'est comme si on retournait dans le passé, comme si on perdait cette lutte-là qu'on a faite. C'est vraiment décevant.»

Les sages-femmes espèrent que la mobilisation citoyenne pourra faire pression sur le ministre afin de modifier le projet de loi avant son adoption.