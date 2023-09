Les internautes réagissent au manque d'intérêt flagrant d'Alexandre envers Julie à Si on s'aimait

Mardi soir, à Si on s’aimait, une scène entre Alexandre et Julie a légèrement rendu les téléspectateurs inconfortables suscitant beaucoup de commentaires quant à l’incompatibilité amoureuse flagrante entre le duo.

Dans l'épisode de mardi soir, lors d’un moment au restaurant, Alexandre et Julie partageaient un moment intime. Au cours de leur discussion, Julie a chaleureusement évoqué le bracelet qu'elle portait avec fierté, un précieux souvenir du voyage au Mexique que lui avait rapporté Alexandre.

La jeune femme semblait visiblement heureuse et fière de l'exhiber, allant même jusqu'à mentionner qu'elle l'avait montré à «tout le monde».

Capture d'écran / Si on s'aimait

De plus, lors d'une séance avec Louise Sigouin, Julie a même précisé qu'elle ne le retirait que pour prendre sa douche, préférant le garder même pendant son sommeil.

Capture d'écran / Si on s'aimait

Or, lorsque Julie a partagé avec enthousiasme le fait qu'elle avait exhibé le bracelet à son entourage, Alexandre a paru subitement refroidi, marquant sa surprise par un sarcastique :

«Tu le montres à tout le monde, ah oui?»

Capture d'écran / Si on s'aimait

Ce moment a indéniablement déclenché une série de réactions sur les réseaux sociaux, laissant clairement transparaître que les internautes remettent en question le choix d'Alexandre en optant pour Julie.

Voici quelques commentaires retrouvés sur la page Facebook de Si on s'aimait :

«Il est froid avec elle, je trouve.»

«Elle s'enligne pour se faire briser le cœur avec lui malheureusement elle ne lui plaît pas, et on peut clairement voir que ça penche plus vers l'amitié que l'amour pour lui.»

«Julie est trop bonne personne pour lui. Il n’est pas démonstratif de ses émotions, trop centré sur sa personne.»

«Elle m'a l'air d'être déjà en amour avec mais pas lui...»

«C’est lui qui l’a choisie voyons si ce n’est pas son genre, fallait en choisir une autre.»

«Pas encore certaine de ce match-là.»

«C'est pas son genre de femme!»

«Elle est plus emballée que lui...»

«Il semble qu'Alexandre ne désire pas développer de sentiment amoureux. Julie sait bien que ses efforts sont des coups d'épée dans l'eau.»

