Malade, Chantal Lacroix est contrainte d'annuler un engagement

Un ennui de santé force Chantal Lacroix à rester à la maison, l'obligeant ainsi à se désister d'un engagement important.

C'est sur ses réseaux sociaux mardi que l'animatrice a annoncé qu'elle devait annuler une conférence qu'elle devait mener ce jeudi 28 septembre, du côté de Saint-Rémi. La raison? Elle est clouée au lit avec une vilaine pneumonie qui l'empêche de parler.



Bonne nouvelle par contre pour ceux et celles qui s'étaient procuré des billets, car l'événement est reporté à une date ultérieure, soit le 9 novembre, laissant ainsi le temps à Chantal de se remette sur pied d'ici là.



Voici son message:

«Je suis clouée au lit avec une pneumonie sévère, incapable de parler. Ma chienne doit le sentir, elle est restée collée toute la journée.

C'est la première fois de ma vie que j'annule une conférence. Ainsi la conférence que je devais donner ce jeudi à St-Rémi grâce au Centre des femmes La Marg'elle est reportée au 9 novembre. Vraiment désolée tout le monde. Pour des infos ou des billets 450 454 1199.

Aujourd'hui j'avais mon chien et ce soir ma fille qui devant ma situation m'a aidée pour le souper et demandé de faire la vidéo à ma place pour présenter ma boite de l'abondance que je devais lancer ce soir. Vous n'avez qu'à regarder plus bas sur ma page Facebook pour la découvrir. Merci tout le monde pour votre compréhension», a écrit celle qui continue, en parallèle, son entreprise Collection Chantal Lacroix.



Heureusement, elle a pu compter sur la présence et le réconfort de sa chienne et sa fille, Camly.



En commentaires, ses abonnés ont été nombreux à lui souhaiter de prendre soin d'elle.



On lui souhaite un prompt rétablissement!

