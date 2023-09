Manon Massé, la députée de Québec solidaire dans la circonscription de Sainte-Marie–Saint-Jacques, a fait son retour mercredi à l’Assemblée nationale après avoir subi une opération au cœur le 11 août dernier.

Le premier ministre François Legault lui a souhaité la bienvenue: «On est content de l’avoir en santé!», s’est-il exclamé aussitôt suivi d’une salve d’applaudissements.

Mme Massé a souffert de problèmes cardiaques, mais assure qu’elle a pris le repos nécessaire et qu’elle souhaite maintenant reprendre le travail.

«Quand on a des problèmes de santé, on arrive à s’en remettre, mais il faut faire ce qu’il faut. Puis c’est ça que j’ai fait, je pense que j’ai pris le repos qui était nécessaire. J’ai aussi reçu de magnifiques soins dans le système public. Et voilà, maintenant je suis prête à retourner et à faire le travail qu’il y a à faire, parce qu’il y en a beaucoup!», a-t-elle d’emblée expliqué en entrevue à l’émission Le Bilan.

Le retour de la co-porte-parole de Québec solidaire a d’ailleurs été accompagné d’une seconde bonne nouvelle pour le parti, alors qu’il a obtenu deux points supplémentaires dans les intentions de vote, passant à 20%, révélait un sondage Léger mercredi.

Mme Massé indique que ces gains solidaires concernent surtout la région de Québec.

«Je pense que dans la région de Québec, les gens ont compris que c’est Québec solidaire qui les défend, que ce soit au niveau du tramway [...], au niveau de la qualité de l’air [...], la défense au niveau du coût de la vie... le coût du logement explose, les gens n’en peuvent plus. Alors moi ce sondage-là, c’est surtout de ça qu’il m’a parlé ce matin : les gens voient bien qui défend leurs intérêts à l’Assemblée nationale», insiste-t-elle.

Pour tous les détails, écoutez l’entrevue complète de Manon Massé dans la vidéo dans le haut de l’article.