Partielle dans Jean-Talon: le PQ a «d’excellentes chances de gagner», selon PSPP

Le Parti Québécois a « d’excellentes chances » de faire élire un quatrième député lors de la partielle dans Jean-Talon, croit Paul St-Pierre Plamondon, alors que la Coalition Avenir Québec continue de déployer d’importantes ressources pour essayer de garder la main sur ce comté.

« On ne s’est jamais caché de notre volonté de gagner, mais ce matin on a une confirmation qu’en fait c’est très, très possible », a lancé le chef péquiste en conférence de presse au parlement, mercredi matin.

M. St-Pierre Plamondon réagissait alors au sondage Léger-Le Journal qui place son parti au premier rang dans les intentions de vote dans la région de Québec avec 30 % des appuis, quelques points devant le parti de François Legault qui ne récolte que 23 %. Un autre coup de sonde Léger réalisé il y a quelques semaines plaçait le PQ et la CAQ au nez à nez dans Jean-Talon, avec respectivement 32 % et 30 % des appuis.

Pour le chef péquiste, ces chiffres sont la preuve que la CAQ « n’est pas imbattable », et que « c’est dans l’urne que [l’élection partielle] va se jouer ». « Et c’est un changement important pour nous, si on passe de trois à quatre députés, dans notre capacité de faire notre travail, vis-à-vis une CAQ qui a déjà 89 députés », a-t-il également projeté.

Discrétion chez les caquistes

Pendant que le PQ pavoise, les élus de la CAQ se font plus discrets, et refusent pour la plupart de commenter le sondage. C’est le cas d’Éric Caire, qui est passé en coup de vent quand nous lui avons posé la question, et de Bernard Drainville, qui s’est contenté de dire : « on va travailler », sans même adresser un regard aux journalistes.

La ministre des Relations internationales, Martine Biron, a quant à elle été un peu plus loquace. « Je ne sens pas la soupe chaude [dans Jean-Talon], mais je pense qu’il faut travailler, travailler pour obtenir ce qu’on veut », a-t-elle dit.

« À chaque jour comme député comme représentant, on doit gagner la confiance des citoyens ou ils travaillent à tous les jours. Donc c’est ce qu’on fait pour Jean Talon également », a ajouté le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, avec bonhomie et confiance.

Rappelons que les troupes de François Legault déploient d’importantes ressources sur le terrain pour essayer de convaincre les électeurs de Jean-Talon. François Legault s’est d’ailleurs rendu lui-même dans le comté pour faire du porte-à-porte, comme l’ont fait des députés et des ministres à plusieurs reprises. Il est d’ailleurs prévu que des ministres participent à l’effort de guerre encore une fois mercredi soir.

QS continue d’attaquer le PQ

Du côté de Québec solidaire, on s’est dit encouragé par le sondage, qui montre en effet que la formation de gauche connaît la plus forte progression dans la région de Québec, avec une augmentation de 7 % depuis le précédent coup de sonde.

Mais à quelques jours du vote, c’est contre le PQ que QS a continué de diriger ses salves, même si le porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, a refusé de dire que le PQ est son véritable adversaire.

« Bien du monde dans la région de Québec se demande : “bien voyons donc, comment ça que le PQ est en train de changer de position sur le tramway ? Moi, ça m’inquiète, parce qu’il y avait un consensus dans la région sur ce projet-là », a-t-il dit avant son entrée à la période de questions.

